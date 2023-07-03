Назван топ городов, где россияне в 2023-м скупали украшения из золота и серебра

Россияне с января по май 2023 года покупали среди ювелирных украшений золото и серебро. Результаты исследования аналитического центре Sokolov, изучившего географию продаж, есть в распоряжении Лайфа.

Согласно данным, на золото приходится почти четверть от всех продаж (23%). Среди самых популярных — красное и белое золото. Особым спросом золото пользуется в Санкт-Петербурге — почти каждая третья покупка в городе приходится на этот металл (30%). Кроме того, в рейтинг активных покупателей золота вошли Ярославль (28%), Саратов (26%), Иркутск (25,8%) и Воронеж (25,5%).

Серебро по-прежнему остаётся самым популярным металлом в России, на который приходится 77% продаж. Наибольший интерес к серебру показали жители Красноярска (86%), Перми (82%), Омска (81%), и Новосибирска (80%). За первые пять месяцев 2023 года наибольший рост продаж ювелирных украшений по сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечен в Омске (+25%), Уфе (+17%), Ростове-на-Дону (+16%), Перми (+14%) и Санкт-Петербурге (+13%). В топ-3 по количеству купленных ювелирных изделий вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Средний чек на украшения в стране за первые пять месяцев года показал рост — на 17%, достигнув суммы 6693 рубля. Самый высокий средний чек оказался в Санкт-Петербурге (7551 рубль), Москве (7164 рубля), Ростове-на-Дону (6743 рубля). Среди женских ювелирных изделий самыми популярными стали серьги, кольца, подвески и браслеты, а среди мужских — браслеты, часы, кольца и подвески. Спрос за указанный период больше всего вырос на цепи и колье.