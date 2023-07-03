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3 июля, 04:10

Назначен новый посол Казахстана в России

Заместитель генсека СНГ Абаев стал послом Казахстана в России

Заместитель генсека СНГ Даурен Абаев назначен послом Казахстана в России. Информация размещена на сайте президента страны Касыма-Жомарта Токаева.

Абаеву 44 года, в должности заместителя генсекретаря СНГ он находится с мая 2023-го. Ранее работал министром культуры и спорта, первым заместителем руководителя администрации президента, министром информации и общественного развития, пресс-секретарём и советником главы государства.

Прежний посол Казахстана в России, Ермек Кошербаев, освобождённый от должности 16 июня, назначен главой Администрации Восточно-Казахстанской области.

Посла Колумбии пригласили в МИД РФ из-за инцидента в Краматорске

Посла Колумбии пригласили в МИД РФ из-за инцидента в Краматорске

А ранее посла США в России Линн Трейси сняли на балконе Посольства Великобритании в Москве, когда она "подавала знаки Кремлю". Её заметили и сфотографировали из машины.

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informburo.kz

Лариса Сафронова
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