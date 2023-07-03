Назначен новый посол Казахстана в России

Абаеву 44 года, в должности заместителя генсекретаря СНГ он находится с мая 2023-го. Ранее работал министром культуры и спорта, первым заместителем руководителя администрации президента, министром информации и общественного развития, пресс-секретарём и советником главы государства.

А ранее посла США в России Линн Трейси сняли на балконе Посольства Великобритании в Москве, когда она "подавала знаки Кремлю". Её заметили и сфотографировали из машины.