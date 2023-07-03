В реку Колву в Коми могло попасть около 1 тысячи кубометров нефти
Место разлива нефтепродуктов на реке Колва в Республике Коми. Фото © телеграм-канал главы Росприроднадзора Светланы Радионовой
В реку Колву в Республике Коми могло попасть около 1 тысячи кубометров нефти в результате аварии на трубопроводе. Нефтепродукты попали на землю и в воду, чем нанесли большой ущерб экологии. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Место разлива нефтепродуктов на реке Колва в Республике Коми. Фото © телеграм-канал главы Росприроднадзора Светланы Радионовой
Место разлива нефтепродуктов на реке Колва в Республике Коми. Фото © телеграм-канал главы Росприроднадзора Светланы Радионовой
"По нашим подсчётам, в реку Колву могло попасть 1000 кубометров нефти. Компания "Нобель ойл" информацию нам не предоставила и заявила, что у неё проходят учения. О разливе мы узнали от общественников и местного Министерства природных ресурсов", — написала она в телеграм-канале и показала фото с места разлива.
Радионова добавила, что Росприроднадзор будет добиваться внеплановой проверки.
Напомним, в результате происшествия на Южно-Ошском месторождении в Коми часть нефтепродуктов попала в реку Колву. К ликвидации последствий инцидента привлечено 18 человек и четыре единицы техники. На территории Усинска действует режим "Повышенная готовность", а местным жителям рекомендовали не использовать воду из реки. Следственный комитет начал проверку по факту разлива.