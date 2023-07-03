Киев своими действиями снова подтвердил, что Украина — государство-террорист. Такое заявление сделала Ольга Ковитиди, сенатор РФ и член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Она прокомментировала предотвращённый сотрудниками ФСБ России подрыв автомобиля главы Крыма Сергея Аксёнова.

"Очередное покушение на главу Крыма Сергея Аксёнова в очередной раз подтверждает, что Украина является государством-террористом. Крымчане возмущены действиями киевского режима, системно пытающегося расправиться путём террора с любимым крымчанами народным лидером", — заявила сенатор в беседе с RT.

Ковитиди подчеркнула, что заказчики подрыва будут найдены и наказаны. Также сенатор отметила, что расслабляться не стоит, и назвала Украину токсичным для всей Европы государством, в котором навести порядок сможет только Россия. Европейцам, чьи страны наводнили украинские мигранты, уже стало понятно, что Украина больна и терроризм — только часть проблемы, а лекарство от болезни — СВО, которую проводит Россия, заключила Ковитиди.