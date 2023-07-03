В Совфеде заявили, что Украина больна терроризмом, а СВО — лекарство
Ковитиди: Покушение на Аксёнова доказывает, что Украина — государство-террорист
Киев своими действиями снова подтвердил, что Украина — государство-террорист. Такое заявление сделала Ольга Ковитиди, сенатор РФ и член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Она прокомментировала предотвращённый сотрудниками ФСБ России подрыв автомобиля главы Крыма Сергея Аксёнова.
"Очередное покушение на главу Крыма Сергея Аксёнова в очередной раз подтверждает, что Украина является государством-террористом. Крымчане возмущены действиями киевского режима, системно пытающегося расправиться путём террора с любимым крымчанами народным лидером", — заявила сенатор в беседе с RT.
Ковитиди подчеркнула, что заказчики подрыва будут найдены и наказаны. Также сенатор отметила, что расслабляться не стоит, и назвала Украину токсичным для всей Европы государством, в котором навести порядок сможет только Россия. Европейцам, чьи страны наводнили украинские мигранты, уже стало понятно, что Украина больна и терроризм — только часть проблемы, а лекарство от болезни — СВО, которую проводит Россия, заключила Ковитиди.
Напомним, утром 3 июля ФСБ сообщила о пресечении попытки покушения украинских спецслужб на главу Крыма Сергея Аксёнова. Силовики задержали россиянина, которого завербовала СБУ. Злоумышленник хотел взорвать машину Аксёнова, но его задержали, когда он забирал бомбу из тайника. Глава региона поблагодарил службы безопасности за оперативность и профессионализм.
ТАСС / Александр Река