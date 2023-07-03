"Психологическая кастрация": Эксперт назвала пять главных причин мужских измен

Нередко женщинам свойственно оправдывать изменивших им мужчин. Так работает механизм, с помощью которого психика защищается от травмы. В результате женщина может выдумывать причины, из-за которых произошла измена, вместо того, чтобы понять, каковы они в реальности. Об этом рассказала семейный и провокативный психолог Елена Гусева.

По её словам, одной из самых популярных у представителей мужского пола причин для измены можно назвать инфантильность. Впрочем, сами мужчины чаще называют это полигамностью.

"Миф про полигамность очень удобен для инфантильных личностей, которые оправдывают этим свои измены. Психологически зрелому мужчине всегда достаточно одной женщины. И никакая полигамность или инстинкты не являются оправданием", — подчеркнула Гусева в беседе с "Газетой.ru".

Нередко мужчины могут изменять из-за того, что не видят развития своей партнёрши. В этом случае они начинают проявлять внимание к другим женщинам, которые кажутся им интереснее. Во избежание этого нельзя останавливаться в личном и профессиональном росте, напомнила специалист.

"Третья причина мужских измен — избегание партнёршей сексуальной жизни или отказ её разнообразить и проявить инициативу. Такое поведение женщины само подталкивает к измене. Ведь на самом деле мужчина достаточно ленив, чтобы пойти налево. Двойная жизнь — это постоянное напряжение, она требует больших энергозатрат. Так что, если мужчину всё устраивает, он не будет искать секс на стороне", — пояснила психолог.

Четвёртая причина: иногда женщины в отношениях берут на себя функции заботливой матери для партнёра. Это проявляется в чтении своим кавалерам нотаций на тему, например, того, что они едят, как одеваются и насколько правильно спят. Изменяя таким женщинам, мужчины не собираются их бросать, ведь они очень удобны в отношениях, отметила Гусева.

Пятой причиной мужских измен специалист назвала подавление женщиной своего партнёра. Это может выражаться в обесценивании мнения, унижении авторитета, высмеивании, регулярной критике и оскорблениях.

"Делая всё это, женщина, сама того не осознавая, психологически кастрирует мужа. В итоге он находит сочувствие и понимание в объятиях другой женщины, которая им восхищается, смеётся над его шутками и уважает его мнение", — заключила психолог.