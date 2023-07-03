Россиян предупредили об опасности БДСМ и свингерства

Сексуальные предпочтения не являются показателем психического расстройства, если не нарушают права и согласие других людей. Об этом рассказал бизнес-психолог, клинический психолог "Клиники доктора Аникиной" и автор Дзен-канала "Экологичный психолог" Станислав Самбурский.

По словам эксперта, полиамория, БДСМ и свингерство не обязательно говорят о какой-либо патологии. Если участники занимаются этим добровольно, то всё в порядке.

"Подобные сексуальные увлечения часто нужны людям для того, чтобы получить разнообразие в сексуальной жизни, попробовать что-то новое и узнать самого себя. Однако нестандартные сексуальные практики также могут быть связаны с некоторыми рисками для психического здоровья", — сказал психолог в беседе с "Газетой.ru".

Самбурский предупредил, что нетипичные сексуальные предпочтения могут приводить к стрессу, чувству стыда и вины из-за социального осуждения. Это, в свою очередь, грозит депрессией. Кроме того, интимные забавы могут провоцировать конфликты, ревность и зависимость, а также потерю доверия в отношениях с партнёрами. Чтобы этого не произошло, психолог рекомендует установить границы допустимого и заранее обсудить правила.

"Не стесняйтесь прямо говорить своему партнёру о своих сексуальных фантазиях. Оставьте осуждение за порогом спальни: всё, что происходит наедине между мужем и женой и приносит удовольствие обоим, — дело только двоих", — подытожил специалист.