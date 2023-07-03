Киев обвинили в разрушении связей с Тбилиси из-за санкций против Georgian Airways
Вице-премьер Грузии счёл разрушительными санкции Киева против Georgian Airways
Киев сделал новый недружественный шаг в отношении Тбилиси, утвердив санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways. Об этом сообщил вице-премьер Грузии, министр экономики Леван Давиташвили.
"К сожалению, мы видим очередное недружественное решение Украины. Мы сталкивались с такими фактами ранее, когда руководство Украины ввело санкции против нескольких грузинских граждан", — отметил он.
По его убеждению, такие действия украинской стороны неприемлемы и разрушают двусторонние связи между странами. Давиташвили добавил, что не исключает влияния грузинской оппозиции на киевские власти, что подстегнуло процесс введения санкций.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский ввёл санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая в мае возобновила полёты в Россию. Также под ограничения на десять лет попал основатель компании Тамаз Гаиашвили, который тут же заявил, что его не интересуют никакие украинские санкции.
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