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3 июля, 15:07

Киев обвинили в разрушении связей с Тбилиси из-за санкций против Georgian Airways

Вице-премьер Грузии счёл разрушительными санкции Киева против Georgian Airways

Киев сделал новый недружественный шаг в отношении Тбилиси, утвердив санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways. Об этом сообщил вице-премьер Грузии, министр экономики Леван Давиташвили.

"К сожалению, мы видим очередное недружественное решение Украины. Мы сталкивались с такими фактами ранее, когда руководство Украины ввело санкции против нескольких грузинских граждан", — отметил он.

По его убеждению, такие действия украинской стороны неприемлемы и разрушают двусторонние связи между странами. Давиташвили добавил, что не исключает влияния грузинской оппозиции на киевские власти, что подстегнуло процесс введения санкций.

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Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский ввёл санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая в мае возобновила полёты в Россию. Также под ограничения на десять лет попал основатель компании Тамаз Гаиашвили, который тут же заявил, что его не интересуют никакие украинские санкции.

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Татьяна Миссуми
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