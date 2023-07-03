Киев обвинили в разрушении связей с Тбилиси из-за санкций против Georgian Airways

Киев сделал новый недружественный шаг в отношении Тбилиси, утвердив санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways. Об этом сообщил вице-премьер Грузии, министр экономики Леван Давиташвили.

"К сожалению, мы видим очередное недружественное решение Украины. Мы сталкивались с такими фактами ранее, когда руководство Украины ввело санкции против нескольких грузинских граждан", — отметил он.

По его убеждению, такие действия украинской стороны неприемлемы и разрушают двусторонние связи между странами. Давиташвили добавил, что не исключает влияния грузинской оппозиции на киевские власти, что подстегнуло процесс введения санкций.