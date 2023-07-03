Пять лет без рецидива: Когда пациент считается излечившимся от рака

В большинстве случаев рецидив онкологического заболевания происходит в течение первых пяти лет после курса лечения. Если пациенту удалось перешагнуть этот рубеж без признаков повторного прогрессирования рака, риск возвращения болезни становится минимальным и пациента можно считать излечившимся. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор и главный онколог центра "СМ-Клиника" Александр Серяков.

Он объяснил, что при лечении рака всё индивидуально и на его успешность сильно влияют локализация, стадия болезни, сопутствующие недуги и компетентность медиков. Есть виды рака, полное излечение от которых вероятнее, чем у остальных. К ним относят рак яичка, базальноклеточный рак кожи, лимфому Ходжкина и несколько прочих.

"Если после хирургического, химиотерапевтического или лучевого лечения пациент пережил пятилетний рубеж и нет рецидива, прогрессирования заболевания, мы считаем его формально вылеченным. Но каждый онколог наблюдал, что и после пятилетнего рубежа случаются поздние рецидивы", — рассказал врач в беседе с радио Sputnik.

При лечении рака для выживания человека очень важно выявление болезни на ранних этапах развития, говорит онколог. Достаточно просто определяются базалиома, меланома и рак тела матки. А самыми точными методами диагностики онкологии Серяков назвал КТ и МРТ с контрастом, а лучшим по диагностической точности — ПЭТ КТ, то есть позитронно-эмиссионную томографию, совмещённую с компьютерной томографией. Дело в том, что она ловит не только первичные очаги, но и отдалённые метастазы размером от трёх миллиметров.