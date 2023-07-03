Матвиенко: Россия не позволит наступления на Крым и Севастополь

Россия никогда не позволит никаких наступлений на Крым и Севастополь. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с севастопольским губернатором Михаилом Развожаевым.

"Никто не позволит никогда каких-то наступлений на Крым и Севастополь. Надо, чтобы люди себя уверенно чувствовали, занимались сельским хозяйством, занимались промышленным, социальным развитием", — отметила Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что у неё нет сомнений в победе России.

Напомним, ранее Зеленский заявил в интервью CNN, что "не может представить Украину без Крыма". Ему ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая напомнила, что зато Зеленский много лет прекрасно представлял себе Крым без воды, намекнув на водную блокаду полуострова со стороны Киева.