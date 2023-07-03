Латвия снова начнёт выдавать гуманитарные визы россиянам

Латвия с 4 июля возобновляет в представительствах страны за рубежом приём заявок на визу от россиян. Напомним, процедуру приостановили 26 июня на фоне попытки вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер".

В латвийском МИД уточнили, что решение возобновить выдачу виз принято "после оценки текущей ситуации с безопасностью и после консультаций с соседними странами и региональными партнёрами".

Заявление могут подавать родственники проживающих в Латвии, граждан ЕС и Швейцарии, а также лица, въезжающие в страну по гуманитарным причинам (болезнь родственника, угроза безопасности или жизни человека). Запрет на въезд в Латвию для россиян действует с сентября 2022 года. Исключения составляют дипломатические и гуманитарные поездки.