Шольц созвонился с Зеленским на фоне доклада Шойгу об уничтожении всех Leopard

Канцлер Германии Олаф Шольц созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне новостей об уничтожении всех переданных ВСУ Польшей и Португалией танков Leopard. Лидеры стран обсудили ситуацию в Незалежной.

"Канцлер Шольц сегодня говорил по телефону с президентом Украины Зеленским и обменялся с ним мнениями о политической, военной и гуманитарной ситуации на Украине", — сообщил Штеффен Хебештрайт, представитель немецкого кабмина.

Он отметил, что стороны призвали к продлению зерновой сделки после 17 июля. Зеленский поблагодарил Правительство ФРГ за военную поддержку, а особенно "за усиление ПВО и артиллерии Украины". Шольц заверил, что "солидарен с Украиной и Германия продолжит оказывать ей поддержку в тесной координации с европейскими и международными партнёрами", по большей части в военном плане. Стороны также условились поддерживать тесные контакты.