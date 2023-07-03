Шольц созвонился с Зеленским на фоне доклада Шойгу об уничтожении всех Leopard
Шольц и Зеленский обсудили политическую и военную обстановку на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц с президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото © ТАСС / ЕРА / FRIEDEMANN VOGEL / POOL
Канцлер Германии Олаф Шольц созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне новостей об уничтожении всех переданных ВСУ Польшей и Португалией танков Leopard. Лидеры стран обсудили ситуацию в Незалежной.
"Канцлер Шольц сегодня говорил по телефону с президентом Украины Зеленским и обменялся с ним мнениями о политической, военной и гуманитарной ситуации на Украине", — сообщил Штеффен Хебештрайт, представитель немецкого кабмина.
Он отметил, что стороны призвали к продлению зерновой сделки после 17 июля. Зеленский поблагодарил Правительство ФРГ за военную поддержку, а особенно "за усиление ПВО и артиллерии Украины". Шольц заверил, что "солидарен с Украиной и Германия продолжит оказывать ей поддержку в тесной координации с европейскими и международными партнёрами", по большей части в военном плане. Стороны также условились поддерживать тесные контакты.
Ранее стало известно, что Германия собралась срочно поставить ВСУ "десятки Leopard 1A5" на фоне сообщений Минобороны РФ об уничтожении всех немецких машин этого типа в ходе СВО.