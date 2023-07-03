Полиция Молдавии: Открывший стрельбу в аэропорту Кишинёва скончался в больнице
Застреливший в аэропорту Кишинёва двух человек гражданин Таджикистана скончался в больнице. Об этом сообщил Генинспекторат полиции Молдавии.
"Подозреваемый в двойном убийстве в Кишинёвском международном аэропорту скончался 15 минут назад", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, вечером 30 июня пассажир открыл стрельбу в аэропорту Кишинёва. Он застрелил пограничника, одного гражданского и забаррикадировался в здании. Авиасообщение было приостановлено. Мужчина был тяжело ранен в ходе задержания.
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