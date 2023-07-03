Регион

Уведомления отключены

3 июля, 20:02

Полиция Молдавии: Открывший стрельбу в аэропорту Кишинёва скончался в больнице

Застреливший в аэропорту Кишинёва двух человек гражданин Таджикистана скончался в больнице. Об этом сообщил Генинспекторат полиции Молдавии.

"Подозреваемый в двойном убийстве в Кишинёвском международном аэропорту скончался 15 минут назад", — говорится в сообщении ведомства.

Стрелявший в аэропорту Кишинёва мужчина скрывался от следствия

Стрелявший в аэропорту Кишинёва мужчина скрывался от следствия

Напомним, вечером 30 июня пассажир открыл стрельбу в аэропорту Кишинёва. Он застрелил пограничника, одного гражданского и забаррикадировался в здании. Авиасообщение было приостановлено. Мужчина был тяжело ранен в ходе задержания.

Обложка ©

Wikipedia

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Молдавия
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров