Полиция Молдавии: Открывший стрельбу в аэропорту Кишинёва скончался в больнице

Застреливший в аэропорту Кишинёва двух человек гражданин Таджикистана скончался в больнице. Об этом сообщил Генинспекторат полиции Молдавии.

"Подозреваемый в двойном убийстве в Кишинёвском международном аэропорту скончался 15 минут назад", — говорится в сообщении ведомства.