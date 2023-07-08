6 икон и фетишей модного стиля в СССР, на которые молились, а теперь смеются Оглавление Любовь Орлова ввела моду на тотальный блонд Марк Бернес приторговывал вещами Владимир Высоцкий олицетворял бунтарский стиль Эдита Пьеха: причёска бабетта, мини-платья и стрелки в макияже Людмила Гурченко: широкополые шляпы, боа и муфты Виктор Цой: минимализм, который до сих пор актуален Почему в СССР одна роль в кино могла кардинально изменить моду в стране и как артисты влияли на вкус советских людей. 52518 52518 Певица Эдита Пьеха, артист Владимир Высоцкий, актриса Людмила Гурченко. Коллаж © LIFE. Фото © Фотохроника ТАСС / Валерий Генде-Роте, фотослужба "Театриума на Серпуховке"

Источником знаний по части моды для населения Советского Союза были телевизор и кино. Наряд главной героини популярного фильма мог кардинально изменить моду.

Любовь Орлова ввела моду на тотальный блонд

Актриса Любовь Орлова. Фото © ТАСС / И. Мартов, © Kino-teatr.ru

Первой иконой стиля СССР считают всенародно любимую актрису Любовь Орлову. Не секрет, что её образ был скопирован с западной дивы Марлен Дитрих, но про Дитрих в СССР слышали краем уха, а Орлову знали все.

Платья американских фасонов, брючные костюмы, мужские шляпы, декольте и серебряные туфельки — всему этому советские работницы и колхозницы могли завидовать, этим могли восхищаться, но следовать такой моде могли только самые смелые и состоятельные дамы. Шить всё это следовало частным образом — у портних. Довоенная промышленность производила одежду самых простых образцов.

Зато все могли копировать причёски и макияж артистки. И всё женское население выщипывало себе брови-ниточки, красило губы красной помадой и требовало у парикмахеров уложить волосы "холодной волной", как у Орловой. Именно тогда в России прочно вошёл в моду блонд — до Орловой такого количества платиновых блондинок в стране не было.

Марк Бернес приторговывал вещами

Советский актёр, певец Марк Наумович Бернес, 1950-е годы. Фото © Архив ТАСС, © Kinopoisk / Марк Бернес

Ещё одним завзятым модником середины XX века был актёр театра и кино, исполнитель песен Марк Бернес. Он прославился такими песнями, как "Тёмная ночь", "Любимый город может спать спокойно", "Журавли". Направление его творчества было почти исключительно патриотическим, но при этом Бернес любил красивую жизнь и был настоящим законодателем моды. Прекрасно пошитые костюмы, плащи, безукоризненные дорогие шляпы, галстуки, запонки — всё в его внешнем виде было подобрано идеально. Он был первым артистом в стране, который сумел стать владельцем автомобиля "Волга". Из-за приятной внешности, бархатного голоса и безукоризненного внешнего вида у Бернеса была масса поклонниц.

Мало кто знал изнанку положения вещей — из заграничных поездок певец всегда привозил ворох одежды, в том числе и на продажу. После войны деятельность артиста приняла масштабные размеры, и в конце 1950-х годов его на два года отстранили от любимой работы, как бы намекнув, что жить следует поскромнее.

Владимир Высоцкий олицетворял бунтарский стиль

Артист Владимир Высоцкий с супругой Мариной Влади в Париже, 1977 год. Фото © Getty Images / James Andanson / Sygma

Во второй половине XX века на всё население Страны Советов колоссальное влияние оказал актёр, поэт и исполнитель песен Владимир Высоцкий. Его портреты висели буквально в каждой второй семье. Если Марк Бернес, в силу своего вкуса, стал пропагандистом "официального стиля", то стиль Высоцкого был бунтарским. Это был стиль московских подворотен, только облагороженный, щегольской. Ботинки на платформе, джинсы клёш, водолазки, рубашки поло, широкие ремни с крупными бляхами, блатные кепки, кожаные куртки, три верхние расстёгнутые пуговицы и вздёрнутый сзади воротничок рубашки. Непременная сигарета в руке. Гамлет? Жиглов? Поручик Брусенцов? Нет, Высоцкий — наш, родной, советский.

Ему подражали, им восхищались, его записи переписывали. Но достичь его стиля и популярности не удалось никому. Даже французская актриса русского происхождения Марина Влади и та стала словно бы продолжением его стиля. Роковая блондинка с прямыми длинными волосами, в обтягивающих джинсах тоже оказала влияние на поклонников. В Москве появилась мода на прямые светлые волосы и женские джинсы.

Эдита Пьеха: причёска бабетта, мини-платья и стрелки в макияже

Певица Эдита Пьеха и ансамбль "Дружба". Фото © ТАСС / Валерий Генде-Роте, © Wikipedia / Мелодия

В гардеробе певицы Эдиты Пьехи и сейчас находится больше четырёхсот концертных платьев. А в 1960-х годах её наряды стали толчком к настоящей революции в советской моде. Помогал звезде в этом тогда совсем ещё молодой модельер Слава Зайцев.

Благодаря Пьехе все советские женщины стали рисовать на глазах стрелки, красить брови в чёрный и дружно отрезали подолы длинных платьев, чтобы ходить в мини. Появились и маленькие облегающие фигуру платья. В моду вошли объёмные стрижки и причёска бабетта. Подражая любимой певице, женщины стали носить шейные платки, украшать платья искусственными цветами и крупными брошками. Позже платья певице стала шить дизайнер одежды Ирина Танцурина. Сейчас Эдита Пьеха тоже икона стиля, но для своего поколения.

Людмила Гурченко: широкополые шляпы, боа и муфты

Актриса Людмила Гурченко. Фото © ТАСС / Фотослужба "Театриума на Серпуховке", Александр Сенцов и Александр Чумичев

Ещё одной иконой моды в позднем СССР стала актриса Людмила Гурченко. Её стилем были закрытые платья с длинными рукавами, яркий макияж и обилие уникальных аксессуаров: поясов, брошей, многоярусных бус, расшитых перчаток. С особым шиком актриса носила широкополые шляпы, меховые муфты и боа.

Когда тысячи советских женщин мало чем отличались одна от другой, она проповедовала с экранов свою собственную моду — аристократичную и уникальную. Благодаря ей многие женщины садились на диету, хотя достичь такой точёной фигурки мало кому удавалось. Поговаривали, что талия у Людмилы Марковны была всего 56 сантиметров. Глядя на Гурченко, труженицы стали обращать внимание на стройность ног и вдруг поняли, что женщина — это не только работница и член партии. Женщина имеет право на слабость, кокетство, шик, и даже на долю стервозности.

Виктор Цой: минимализм, который до сих пор актуален

Виктор Цой в конце 80-х годов. Фото © Getty Images / Joanna Stingray, © Kinopoisk / Виктор Цой

Музыкант и певец Виктор Цой стал иконой советской молодёжи в самом конце 1980-х годов. В это время в Советский Союз уже хлынула волна западной моды с её кичем, лохматым начёсанным хайром, кожей, клёпками и джинсой.

Цой не скрывал, что подражает герою голливудских боевиков Брюсу Ли. То же непроницаемое лицо, молчаливость, сумрачность, таинственность. И необыкновенная демократичность в одежде: кожаная куртка или чёрный бомбер (тогда говорили блейзер) с засученными рукавами, чёрные джинсы, чёрные майки, цепочки на шее, чёрные кожаные перчатки, кеды или кроссовки. Позже добавились чёрная бандана на шею, чёрное пальто или плащ до пят. Подражать кумиру стало легко и просто. Надо было выбрать чёрный цвет в одежде и сделать невозмутимое лицо. Кажется, до сих пор так и выглядит половина страны.

Авторы Майя Новик