Турчак: Правительство поддержало инициативу о страховании добровольцев

Правительство РФ поддержало ряд инициатив рабочей группы по СВО, направленных на социальную защиту бойцов и их семей. Об этом сообщил руководитель группы, секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый зампред Совфеда Андрей Турчак. В частности, речь идёт о страховании жизни и здоровья таких бойцов.

"На встрече с главой кабмина Михаилом Мишустиным договорились, что добровольцев будут страховать, как того требует закон о страховании жизни и здоровья военнослужащих. И они будут получать положенные выплаты", — написал Турчак в своём телеграм-канале.

По словам секретаря генсовета ЕР, соответствующий законопроект уже подготовлен и профильные ведомства в ближайшее время дадут по нему заключения. Также Турчак напомнил, что установленное Госдумой обязательное государственное страхование добровольцев не было сопровождено конкретным механизмом, что создавало для них неравные условия. Вышеназванный документе же, пояснил сенатор, устанавливает основания, условия, суммы и порядок страхования.

Также в ходе встречи первый зампред СФ поднял вопрос о земельных участках, выдаваемых Героям России и полным кавалерам Ордена Славы. На данный момент, отметил он, их выделяют только под цели индивидуального жилищного строительства, садоводства или личного подсобного хозяйства, что предлагается дополнить крестьяно-фермерским хозяйством.

"И предусмотреть передачу права на бесплатный участок супругам, детям и родителям в случае гибели участника СВО. Законопроект внесён в Госдуму, и сейчас проходит согласование в Правительстве", — заключил политик.