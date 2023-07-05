Американский ветеран Ноктис Дрейвен считает, что президент Украины Владимир Зеленский использовал День независимости США в корыстных целях. Такое мнение бывший военный опубликовал на своей странице в "Твиттере".

"Человек, не знающий стыда... Зеленский пытается использовать 4 июля, чтобы подлизываться и выпрашивать дополнительную помощь", — так американец прокомментировал обращение украинского лидера к американцам, в котором тот поздравил их с Днём независимости и попросил поддержки.

По словам ветерана, Украина и США не являются союзниками, в Штатах вообще не знали о такой стране до 2014 года. Кроме того, большинство американцев не поддерживают киевский режим, но власти отправляют оружие Украине, не интересуясь мнением рядовых граждан. Дрейвен посоветовал Зеленскому не осквернять праздник и "не доить" их хотя бы в этот день.