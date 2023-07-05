Южная Корея извлекла из Жёлтого моря обломки разведывательного спутника КНДР

Южнокорейские военные извлекли из вод Жёлтого моря обломки первого военного разведывательного спутника КНДР, запуск которого 31 мая закончился неудачей. Об этом заявили в Комитете начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея, передаёт Yonhap.

Операция по извлечению обломков заняла 36 дней. Американские и южнокорейские специалисты тщательно проанализировали части ракеты-носителя и спутника, отметив, что он оказался бесполезным для военных задач.