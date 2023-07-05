Южная Корея извлекла из Жёлтого моря обломки разведывательного спутника КНДР
Обломки северокорейского спутника, поднятого из вод Жёлтого моря. Обложка © Yonhap
Южнокорейские военные извлекли из вод Жёлтого моря обломки первого военного разведывательного спутника КНДР, запуск которого 31 мая закончился неудачей. Об этом заявили в Комитете начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея, передаёт Yonhap.
Операция по извлечению обломков заняла 36 дней. Американские и южнокорейские специалисты тщательно проанализировали части ракеты-носителя и спутника, отметив, что он оказался бесполезным для военных задач.
Напомним, 31 мая Северная Корея запустила космическую ракету, которая могла быть оснащена разведывательным спутником. По данным агентства Yonhap, её выпустили на южном направлении в сторону японского острова Окинава. Позднее ракета пропала с радаров.