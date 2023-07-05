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5 июля, 03:13

Южная Корея извлекла из Жёлтого моря обломки разведывательного спутника КНДР

<p>Обломки северокорейского спутника, поднятого из вод Жёлтого моря. Обложка © <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20230705001751325?section=national/defense" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Yonhap</a></p>

Обломки северокорейского спутника, поднятого из вод Жёлтого моря. Обложка © Yonhap

Южнокорейские военные извлекли из вод Жёлтого моря обломки первого военного разведывательного спутника КНДР, запуск которого 31 мая закончился неудачей. Об этом заявили в Комитете начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея, передаёт Yonhap.

Операция по извлечению обломков заняла 36 дней. Американские и южнокорейские специалисты тщательно проанализировали части ракеты-носителя и спутника, отметив, что он оказался бесполезным для военных задач.

Северная Корея признала аварию при запуске разведывательного спутника

Северная Корея признала аварию при запуске разведывательного спутника

Напомним, 31 мая Северная Корея запустила космическую ракету, которая могла быть оснащена разведывательным спутником. По данным агентства Yonhap, её выпустили на южном направлении в сторону японского острова Окинава. Позднее ракета пропала с радаров.

Юлия Коновалова
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