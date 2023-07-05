Врач рассказала, почему судороги возникают у любителей солёненького
Невролог Андреева: Судороги могут участиться при употреблении алкоголя и курении
Судороги могут возникать у любого человека независимо от пола и возраста, но их частота может зависеть от различных факторов. Судороги бывают двух видов: идиопатические и вторичные. Какие наиболее опасны и сигнализируют о серьёзных проблемах со здоровьем, Лайфу рассказала врач-невролог "СМ-Клиника" Диана Андреева.
Идиопатические судороги:
- как правило, не имеют определённой причины;
- могут возникать у здоровых людей, например, при усталости, недостатке сна, нервном напряжении или стрессе.
Вторичные судороги возникают:
- при неврологических заболеваниях (например, при болезни Паркинсона или рассеянном склерозе);
- при нарушении электролитного обмена (который сопровождается дефицитом калия, магния, натрия, кальция);
- при патологии сосудов ног (атеросклерозе, варикозе вен);
- при беременности;
- на фоне приёма некоторых лекарств как побочный эффект.
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"Судороги могут возникать из-за физиологических процессов в мышцах, вызванных различными факторами, включая обезвоживание или недостаточное потребление жидкости и переохлаждение. Употребление большого количества солёных продуктов может привести к обезвоживанию и снижению уровня электролитов, что также может вызывать судороги", — рассказала Андреева.
Кроме того, судороги могут возникать при длительном нахождении в одной позе, при сильном напряжении мышц, во время сна или в период менструации у женщин. Также на этот симптом влияет употребление большого количества алкоголя и курение.
Невролог советует обращаться к врачу, если судороги появляются регулярно и вызывают дискомфорт.
Ещё один опасный симптом — это стреляющая боль в пояснице и ногах. Причин может быть несколько, но самая распространённая из них — грыжа межпозвоночного диска.
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