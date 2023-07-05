Врач рассказала, почему судороги возникают у любителей солёненького

Судороги могут возникать у любого человека независимо от пола и возраста, но их частота может зависеть от различных факторов. Судороги бывают двух видов: идиопатические и вторичные. Какие наиболее опасны и сигнализируют о серьёзных проблемах со здоровьем, Лайфу рассказала врач-невролог "СМ-Клиника" Диана Андреева.

Идиопатические судороги: как правило, не имеют определённой причины;

могут возникать у здоровых людей, например, при усталости, недостатке сна, нервном напряжении или стрессе. Вторичные судороги возникают: при неврологических заболеваниях (например, при болезни Паркинсона или рассеянном склерозе);

при нарушении электролитного обмена (который сопровождается дефицитом калия, магния, натрия, кальция);

при патологии сосудов ног (атеросклерозе, варикозе вен);

при беременности;

на фоне приёма некоторых лекарств как побочный эффект.

"Судороги могут возникать из-за физиологических процессов в мышцах, вызванных различными факторами, включая обезвоживание или недостаточное потребление жидкости и переохлаждение. Употребление большого количества солёных продуктов может привести к обезвоживанию и снижению уровня электролитов, что также может вызывать судороги", — рассказала Андреева.

Кроме того, судороги могут возникать при длительном нахождении в одной позе, при сильном напряжении мышц, во время сна или в период менструации у женщин. Также на этот симптом влияет употребление большого количества алкоголя и курение.

Невролог советует обращаться к врачу, если судороги появляются регулярно и вызывают дискомфорт.