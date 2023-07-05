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5 июля, 10:13

Врач рассказала, почему судороги возникают у любителей солёненького

Невролог Андреева: Судороги могут участиться при употреблении алкоголя и курении

Судороги могут возникать у любого человека независимо от пола и возраста, но их частота может зависеть от различных факторов. Судороги бывают двух видов: идиопатические и вторичные. Какие наиболее опасны и сигнализируют о серьёзных проблемах со здоровьем, Лайфу рассказала врач-невролог "СМ-Клиника" Диана Андреева.

Идиопатические судороги:

  • как правило, не имеют определённой причины;
  • могут возникать у здоровых людей, например, при усталости, недостатке сна, нервном напряжении или стрессе.

Вторичные судороги возникают:

  • при неврологических заболеваниях (например, при болезни Паркинсона или рассеянном склерозе);
  • при нарушении электролитного обмена (который сопровождается дефицитом калия, магния, натрия, кальция);
  • при патологии сосудов ног (атеросклерозе, варикозе вен);
  • при беременности;
  • на фоне приёма некоторых лекарств как побочный эффект.
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"Судороги могут возникать из-за физиологических процессов в мышцах, вызванных различными факторами, включая обезвоживание или недостаточное потребление жидкости и переохлаждение. Употребление большого количества солёных продуктов может привести к обезвоживанию и снижению уровня электролитов, что также может вызывать судороги", рассказала Андреева.

Кроме того, судороги могут возникать при длительном нахождении в одной позе, при сильном напряжении мышц, во время сна или в период менструации у женщин. Также на этот симптом влияет употребление большого количества алкоголя и курение.

Невролог советует обращаться к врачу, если судороги появляются регулярно и вызывают дискомфорт.

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Ещё один опасный симптом — это стреляющая боль в пояснице и ногах. Причин может быть несколько, но самая распространённая из них — грыжа межпозвоночного диска.

Обложка ©

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Ольга Годуненко
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