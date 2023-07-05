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Опубликовано 5 июля 2023, 11:41
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ВСУ потеряли до 290 солдат за сутки на Донецком фронте

Минобороны: Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска за сутки отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск за сутки успешно отражено девять атак противника", — сказал представитель военного ведомства в ходе брифинга.

На подступах к Артёмовску разбиты три группировки ВСУ
На подступах к Артёмовску разбиты три группировки ВСУ

Как уточнил Конашенков, атаки отражены в районах населённых пунктов Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка ДНР. При этом потери ВСУ за сутки составили до 290 украинских военнослужащих, также были уничтожены пять автомобилей, три танка, три пикапа, боевая машина пехоты, САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна "Мста-Б". А в районе Невельского в ДНР ВС РФ истребили полевой склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что сведения о переходе Клещеевки в Донецкой Народной Республике под контроль украинских военных являются ложными.

Озвучены потери украинской армии на Херсонском направлении
Озвучены потери украинской армии на Херсонском направлении
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Getty Images / Wojciech Grzedzinski

Иван Косицын
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