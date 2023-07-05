"На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск за сутки успешно отражено девять атак противника", — сказал представитель военного ведомства в ходе брифинга.

Как уточнил Конашенков, атаки отражены в районах населённых пунктов Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка ДНР. При этом потери ВСУ за сутки составили до 290 украинских военнослужащих, также были уничтожены пять автомобилей, три танка, три пикапа, боевая машина пехоты, САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна "Мста-Б". А в районе Невельского в ДНР ВС РФ истребили полевой склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны ВСУ.