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5 июля, 14:33

Минюст РФ внёс WWF в перечень нежелательных организаций

Минюст внёс Всемирный фонд дикой природы (WWF)* в перечень неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

"В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включена иностранная неправительственная организация World Wide Fund for Nature (World Wildlife Fund, WWF, Всемирный фонд природы)", следует из материалов ведомства.

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Напомним, в марте 2023 года WWF получил статус иностранного агента в России, а в июне Генпрокуратура России признала деятельность организации нежелательной.

* Организация включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов и признана нежелательной в России.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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