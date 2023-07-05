Минюст РФ внёс WWF в перечень нежелательных организаций

Минюст внёс Всемирный фонд дикой природы (WWF)* в перечень неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

"В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включена иностранная неправительственная организация World Wide Fund for Nature (World Wildlife Fund, WWF, Всемирный фонд природы)", — следует из материалов ведомства.