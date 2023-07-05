Брат Уилана не знает о возможном обмене заключёнными между Россией и США

Брат осуждённого в РФ за шпионаж Пола Уилана Дэвид Уилан ничего не знает о возможном обмене заключёнными между Россией и США. Об этом говорится в распространённом сегодня комментарии Дэвида Уилана.

"Я ничего не знаю об обмене заключёнными... И, в частности, у меня нет никакой информации, связанной с делом [арестованного за шпионаж в РФ журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана] Гершковича", — сказано в заявлении.