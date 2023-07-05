Брат Уилана не знает о возможном обмене заключёнными между Россией и США
Брат осуждённого в РФ за шпионаж Пола Уилана Дэвид Уилан ничего не знает о возможном обмене заключёнными между Россией и США. Об этом говорится в распространённом сегодня комментарии Дэвида Уилана.
"Я ничего не знаю об обмене заключёнными... И, в частности, у меня нет никакой информации, связанной с делом [арестованного за шпионаж в РФ журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана] Гершковича", — сказано в заявлении.
Напомним, Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года за шпионаж. В июне 2020 года американца приговорили к 16 годам лишения свободы. Эван Гершкович был задержан за аналогичное преступление в Екатеринбурге. Журналиста взяли с поличным.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV