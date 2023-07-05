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5 июля, 17:31

Брат Уилана не знает о возможном обмене заключёнными между Россией и США

Брат осуждённого в РФ за шпионаж Пола Уилана Дэвид Уилан ничего не знает о возможном обмене заключёнными между Россией и США. Об этом говорится в распространённом сегодня комментарии Дэвида Уилана.

"Я ничего не знаю об обмене заключёнными... И, в частности, у меня нет никакой информации, связанной с делом [арестованного за шпионаж в РФ журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана] Гершковича", — сказано в заявлении.

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Напомним, Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года за шпионаж. В июне 2020 года американца приговорили к 16 годам лишения свободы. Эван Гершкович был задержан за аналогичное преступление в Екатеринбурге. Журналиста взяли с поличным.

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ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Андрей Бражников
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