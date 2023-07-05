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5 июля, 19:07

Воронежский "Факел" подписал контракт с Кудряшовым

Бывший игрок сборной России Фёдор Кудряшов будет играть в воронежском "Факеле"

<p>Футболист Фёдор Кудряшов. Обложка © <a href="https://rfs.ru/news/211828" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт РФС</a></p>

Футболист Фёдор Кудряшов. Обложка © Сайт РФС

Воронежский "Факел" подписал контракт с бывшим игроком сборной России, экс-защитником турецкого "Антальяспора" Фёдором Кудряшовым. О сроках соглашения пока не сообщается.

"Скорее бы разделаться со всеми делами в Турции и присоединиться к команде в Воронеже. Хочу быть полезным клубу", — приводит слова 36-летнего Кудряшова пресс-служба воронежцев.

С января 2020 года Кудряшов выступал за "Антальяспор". Как сообщал Лайф, 2 июля текущего года турки объявили об уходе россиянина в связи с окончанием контракта. Футболист провёл за клуб 110 матчей, забив всего один гол. До этого Кудряшов выступал во многих российских клубах, включая "Спартак", "Химки, "Краснодар" и "Рубин". Кроме того, защитник сыграл 47 матчей за сборную России.

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А ранее Лайф сообщал, что польский экс-игрок "Спартака" и "Локомотива" Мацей Рыбус перешёл в "Рубин". Соглашение рассчитано на один сезон.

Наталья Исакова
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