Воронежский "Факел" подписал контракт с Кудряшовым

Воронежский "Факел" подписал контракт с бывшим игроком сборной России, экс-защитником турецкого "Антальяспора" Фёдором Кудряшовым. О сроках соглашения пока не сообщается.

"Скорее бы разделаться со всеми делами в Турции и присоединиться к команде в Воронеже. Хочу быть полезным клубу", — приводит слова 36-летнего Кудряшова пресс-служба воронежцев.

С января 2020 года Кудряшов выступал за "Антальяспор". Как сообщал Лайф, 2 июля текущего года турки объявили об уходе россиянина в связи с окончанием контракта. Футболист провёл за клуб 110 матчей, забив всего один гол. До этого Кудряшов выступал во многих российских клубах, включая "Спартак", "Химки, "Краснодар" и "Рубин". Кроме того, защитник сыграл 47 матчей за сборную России.