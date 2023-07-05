В Белом доме напомнили Киеву об условиях, необходимых для членства в НАТО

Украина должна провести ряд реформ, а также отвечать тем же стандартам НАТО, что и другие государства. Как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, лишь после выполнения данных требований Киев сможет рассчитывать стать членом Североатлантического альянса.

"И президент [США Джо Байден] говорил вновь и вновь: Украина должна будет провести реформы, чтобы соответствовать тем же самым стандартам, что и любые [другие] страны НАТО, прежде чем она сможет присоединиться [к альянсу]", — пояснила она и добавила, что США привержены политике "открытых дверей" НАТО.