В Белом доме напомнили Киеву об условиях, необходимых для членства в НАТО
Белый дом: Киев должен отвечать стандартам НАТО, чтобы мог стать членом альянса
Украина должна провести ряд реформ, а также отвечать тем же стандартам НАТО, что и другие государства. Как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, лишь после выполнения данных требований Киев сможет рассчитывать стать членом Североатлантического альянса.
"И президент [США Джо Байден] говорил вновь и вновь: Украина должна будет провести реформы, чтобы соответствовать тем же самым стандартам, что и любые [другие] страны НАТО, прежде чем она сможет присоединиться [к альянсу]", — пояснила она и добавила, что США привержены политике "открытых дверей" НАТО.
Названа дата первого заседания Совета Украина – НАТО, которое Киеву всучили вместо членства в альянсе
Напомним, Киев рассчитывает получить алгоритм для вступления в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11–12 июля. При этом единого мнения в блоке по этому поводу нет: там советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому не торопиться с этим, хотя премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе пообещала некий "сюрприз", касающийся членства Украины в Североатлантическом альянсе.
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