Пленный боец из "Кракена" назвал своё подразделение "элитным мясом" Буданова

Внутри украинского нацподразделения "Кракен" бойцы называют себя "элитным мясом" начальника главного управления разведки Минобороны Незалежной Кирилла Буданова. Об этом рассказал взятый в российский плен украинский боксёр Андрей Приходько, который служил в данном подразделении.

По его словам, в соцсетях информация о "Кракене" подаётся так, что там якобы "круто" служить. Но на деле это обычное подразделение, которое только хочет быть лучшим, считает пленный украинский военный.

"Вообще, оно должно было считаться диверсионно-разведывательным, а по факту оно является штурмовым. Среди нас внутри подразделения ходит такое выражение "элитное мясо Буданова", — сказал Приходько в беседе с РИА "Новости".

Деятельность "Кракена" курирует ГУР Минобороны Украины. В нацподразделение входят бывшие боевики батальона "Азов"*, офицеры ГУР, члены радикальных националистических движений и футбольные фанаты.

Приходько рассказал, что командование прикладывает много усилий для самопиара. Бойцам выдают экшен-камеры для съёмок и при наличии удачных кадров их публикуют в Интернете. Информация подаётся так, будто бы "Кракен" — это очень элитное подразделение.