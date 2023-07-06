В крови обнаружили тяжёлые металлы: В Грузии заявили об отравлении местоблюстителя патриарха

В крови владыки Шио, который является местоблюстителем Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, найдены тяжёлые металлы. Не исключён вариант, что его могли отравить, заявил глава службы по связям с общественностью патриархии Грузии протоиерей Андрия Джагмаидзе.

По его словам, информация об отравлении владыки Шио, которая сейчас распространяется, частично правдива. Протоиерей заметил, что в анализе крови местоблюстителя есть некоторые изменения.

"Обнаружены тяжёлые металлы выше нормы", — подчеркнул Джагмаидзе.

Как он указал, владыка Шио хорошо себя чувствует после возможного отравления и продолжает работать. По информации СМИ, владыка последний месяц плохо себя чувствовал, особенно тяжёлым было его состояние неделю назад. В патриархии подозревают, что его "поэтапно отравляли". Добавим, что в 2018 году митрополит Шио стал местоблюстителем Католикоса-Патриарха Грузии. В последнее время он проводит литургии вместо Илии Второго, который в силу возраста редко появляется на публике.