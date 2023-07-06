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6 июля, 15:48

Самый жаркий день: Воздух в Москве прогрелся до +30, но это ненадолго

Синоптик Позднякова: Температура воздуха в центре Москвы превысила отметку +30

<p>Отдых москвичей у Путяевского пруда в парке "Сокольники". Фото © Агентство "Москва" / Авилов Александр</p>

Отдых москвичей у Путяевского пруда в парке "Сокольники". Фото © Агентство "Москва" / Авилов Александр

Воздух в центре Москвы в четверг, 6 июля, прогрелся до +30 градусов. Этот день стал самым тёплым с начала лета. Такие данные приводит специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"В 15 часов на ВДНХ температура воздуха достигла 28,8 градуса, а местами в центре города она превысила 30 градусов. А в июне самая высокая температура воздуха на ВДНХ была 16-го числа и составила 27,4 градуса", написала Позднякова в своём телеграм-канале.

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Однако, по её словам, мечтать о солнечных деньках не стоит: уже в пятницу москвичей ждут ливень и гроза. Максимальное количество осадков ожидается в период с 12 до 18 часов. Тем не менее в середине дня воздух ещё успеет прогреться до +28, но затем с жарой придётся распрощаться как минимум до 20 июля, указала метеоролог.

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А ранее Лайф писал, что пролившийся на Москву 28–29 июня дождь стал самым сильным с начала года. По словам синоптика Михаила Леуса, речь идёт почти о трети месячной нормы.

Александра Вишнякова
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