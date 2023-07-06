Самый жаркий день: Воздух в Москве прогрелся до +30, но это ненадолго

Воздух в центре Москвы в четверг, 6 июля, прогрелся до +30 градусов. Этот день стал самым тёплым с начала лета. Такие данные приводит специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"В 15 часов на ВДНХ температура воздуха достигла 28,8 градуса, а местами в центре города она превысила 30 градусов. А в июне самая высокая температура воздуха на ВДНХ была 16-го числа и составила 27,4 градуса", — написала Позднякова в своём телеграм-канале.

Однако, по её словам, мечтать о солнечных деньках не стоит: уже в пятницу москвичей ждут ливень и гроза. Максимальное количество осадков ожидается в период с 12 до 18 часов. Тем не менее в середине дня воздух ещё успеет прогреться до +28, но затем с жарой придётся распрощаться как минимум до 20 июля, указала метеоролог.