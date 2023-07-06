АТОР: Места в отелях популярных у россиян стран на июль заканчиваются

Места в отелях популярных у россиян зарубежных государств на июль и август заканчиваются. Сейчас в топ-10 стран, где наблюдаются сложности с подтверждением отелей, входят Турция, Греция, Таиланд, Черногория и Кипр. Сюда же относятся Индонезия, ОАЭ, Грузия, Киргизия и Мальдивы. Об этом заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В настоящий момент самые большие сложности с подтверждением отелей Эгейского региона Турции, особенно Фетхие, — там очень небольшой номерной фонд и практически нет среднего ценового сегмента. Немалую роль играет и тот факт, что курорты Эгейского побережья любят европейцы и турки, а они всегда бронируют заранее", — отметил туроператор Ambotis Holidays, объясняя ситуацию по Турции.

Если рассматривать греческие курорты, то самая напряжённая ситуация сейчас на островах Корфу, Миконос и Пелопоннес. А на Кипре дорогие отели высокого уровня пока подтверждаются, однако четырёх- и пятизвёздочные уже доступны не на все даты. Кроме того, здесь большой спрос туристов из Евросоюза.