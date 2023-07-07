Раскрыты новые подробности состояния здоровья Мадонны

Несмотря на желание американской певицы Мадонны как можно скорее вернуться на сцену после выписки из больницы, это в ближайшее время вряд ли произойдёт. Как пишет таблоид TMZ со ссылкой на источники, выздоровление дивы идёт не так быстро, как она ожидала.