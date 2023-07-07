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6 июля, 23:58

Раскрыты новые подробности состояния здоровья Мадонны

TMZ: Выздоровление Мадонны идёт не так быстро, как она ожидала

<p>Американская певица Мадонна. Обложка © ТАСС / Zuma / Nancy Kaszerman</p>

Американская певица Мадонна. Обложка © ТАСС / Zuma / Nancy Kaszerman

Несмотря на желание американской певицы Мадонны как можно скорее вернуться на сцену после выписки из больницы, это в ближайшее время вряд ли произойдёт. Как пишет таблоид TMZ со ссылкой на источники, выздоровление дивы идёт не так быстро, как она ожидала.

В материале указано, что Мадонна рассчитывает вернутся на сцену в рамках долгожданного юбилейного мирового турне, которое было запланировано на 15 июля, однако выздоровление звезды после бактериальной инфекции идёт медленно.

"Она всё ещё слаба и очень устала. Много времени проводит в постели", — поделился источник.

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Как сообщал Лайф, Мадонна была госпитализирована 29 июня из-за бактериальной инфекции. Певицу нашли без сознания 24 июня. По словам менеджера артистки, из-за проблем со здоровьем пришлось перенести юбилейное турне, которое должно было начаться 15 июля. Концерты были запланированы в 35 городах. Сейчас она уже находится дома в Нью-Йорке, но за её состоянием по-прежнему наблюдают медики.

Оксана Попова
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