Кремль отреагировал на слова Лукашенко об осенних переговорах между Киевом и Москвой
Песков: Россия не закрывала двери для переговорного процесса по Украине
Кремль пока не видит перспектив для начала переговорного процесса с Украиной, но не закрывает дверь перед такой возможностью. Об этом заявил журналистам в пятницу, 7 июля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что переговоры России и Украины могут начаться этой осенью.
"На самых различных уровнях, включая высший, мы говорили о том, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом. Но пока никаких перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем", — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Александр Лукашенко проанонсировал, что уже этой осенью ситуация в зоне СВО должна измениться, потому что могут начаться переговоры России и Украины. Он даже уточнил, что это произойдёт "не в сентябре, а чуть позже". Лукашенко также призвал Киев начать переговоры как можно скорее и "без всяких условий". Он подчеркнул, что сегодня с с ними "ещё можно разговаривать", потому что после контрнаступления ситуация может измениться и не факт, что с режимом Владимира Зеленского вообще захотят договариваться.