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Регион
Опубликовано 7 июля 2023, 09:43
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Кремль отреагировал на слова Лукашенко об осенних переговорах между Киевом и Москвой

Песков: Россия не закрывала двери для переговорного процесса по Украине

Кремль пока не видит перспектив для начала переговорного процесса с Украиной, но не закрывает дверь перед такой возможностью. Об этом заявил журналистам в пятницу, 7 июля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что переговоры России и Украины могут начаться этой осенью.

"На самых различных уровнях, включая высший, мы говорили о том, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом. Но пока никаких перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем", — подчеркнул представитель Кремля.

Лукашенко заявил о готовности стать посредником на переговорах по Украине
Лукашенко заявил о готовности стать посредником на переговорах по Украине

Ранее Александр Лукашенко проанонсировал, что уже этой осенью ситуация в зоне СВО должна измениться, потому что могут начаться переговоры России и Украины. Он даже уточнил, что это произойдёт "не в сентябре, а чуть позже". Лукашенко также призвал Киев начать переговоры как можно скорее и "без всяких условий". Он подчеркнул, что сегодня с с ними "ещё можно разговаривать", потому что после контрнаступления ситуация может измениться и не факт, что с режимом Владимира Зеленского вообще захотят договариваться.

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Vitolda Klein / Unsplash

Александр Юнашев
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