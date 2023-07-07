Кремль отреагировал на слова Лукашенко об осенних переговорах между Киевом и Москвой

Кремль пока не видит перспектив для начала переговорного процесса с Украиной, но не закрывает дверь перед такой возможностью. Об этом заявил журналистам в пятницу, 7 июля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что переговоры России и Украины могут начаться этой осенью.