Регион

Уведомления отключены

7 июля, 09:41

Песков подтвердил, что Россия может ввести санкции против "Нафтогаза"

Россия может ввести санкции против украинской энергетической компании "Нафтогаз", если она продолжит свои недобросовестные действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это же было достаточно аргументированное заявление главы "Газпрома", там были изложены причины, почему такая возможность не исключена", — отметил представитель Кремля.

Песков: РФ проработает все варианты, чтобы защитить свои права по иску "Нафтогаза"

Песков: РФ проработает все варианты, чтобы защитить свои права по иску "Нафтогаза"

Напомним, ранее украинская компания "Нафтогаз" и пять связанных с ней структур подали заявление в американский суд с требованием принудительно взыскать с России пять миллиардов долларов за "убытки и утраченное имущество в Крыму". Глава "Газпрома" Алексей Миллер подчеркнул, что в случае продолжения недобросовестных действий со стороны этой энергетической компании Москва может ввести против неё санкции.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров