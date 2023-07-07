Песков подтвердил, что Россия может ввести санкции против "Нафтогаза"

Россия может ввести санкции против украинской энергетической компании "Нафтогаз", если она продолжит свои недобросовестные действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это же было достаточно аргументированное заявление главы "Газпрома", там были изложены причины, почему такая возможность не исключена", — отметил представитель Кремля.