Песков подтвердил, что Россия может ввести санкции против "Нафтогаза"
Россия может ввести санкции против украинской энергетической компании "Нафтогаз", если она продолжит свои недобросовестные действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это же было достаточно аргументированное заявление главы "Газпрома", там были изложены причины, почему такая возможность не исключена", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее украинская компания "Нафтогаз" и пять связанных с ней структур подали заявление в американский суд с требованием принудительно взыскать с России пять миллиардов долларов за "убытки и утраченное имущество в Крыму". Глава "Газпрома" Алексей Миллер подчеркнул, что в случае продолжения недобросовестных действий со стороны этой энергетической компании Москва может ввести против неё санкции.
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