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7 июля, 11:50

Илон Маск назвал нечестной игрой запуск Meta* конкурента Twitter

Владелец соцсети Twitter американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания-конкурент Meta* ведёт "нечестную игру", запуская новую соцсеть Threads.

Так он прокомментировал сообщение о том, что между двумя компаниями может состояться судебное разбирательство.

"Конкуренция — это здорово, нечестная игра — нет", — написал Маск в Twitter.

В пику Twitter: Почему новая соцсеть Threads привлекла уже 10 млн пользователей

В пику Twitter: Почему новая соцсеть Threads привлекла уже 10 млн пользователей

Ранее Лайф писал о том, что компания Twitter пригрозила корпорации Meta* судебным разбирательством. Это связано с запуском конкурента Twitter — новой соцсети Threads. До этого Илон Маск вызвал Марка Цукерберга на поединок из-за выпуска конкурента принадлежащей ему соцсети.

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Getty Images / Justin Sullivan

Илья Суриков
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