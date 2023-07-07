Илон Маск назвал нечестной игрой запуск Meta* конкурента Twitter

Владелец соцсети Twitter американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания-конкурент Meta* ведёт "нечестную игру", запуская новую соцсеть Threads.

Так он прокомментировал сообщение о том, что между двумя компаниями может состояться судебное разбирательство.

"Конкуренция — это здорово, нечестная игра — нет", — написал Маск в Twitter.

Ранее Лайф писал о том, что компания Twitter пригрозила корпорации Meta* судебным разбирательством. Это связано с запуском конкурента Twitter — новой соцсети Threads. До этого Илон Маск вызвал Марка Цукерберга на поединок из-за выпуска конкурента принадлежащей ему соцсети.