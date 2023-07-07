Илон Маск назвал нечестной игрой запуск Meta* конкурента Twitter
Владелец соцсети Twitter американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания-конкурент Meta* ведёт "нечестную игру", запуская новую соцсеть Threads.
Так он прокомментировал сообщение о том, что между двумя компаниями может состояться судебное разбирательство.
"Конкуренция — это здорово, нечестная игра — нет", — написал Маск в Twitter.
Ранее Лайф писал о том, что компания Twitter пригрозила корпорации Meta* судебным разбирательством. Это связано с запуском конкурента Twitter — новой соцсети Threads. До этого Илон Маск вызвал Марка Цукерберга на поединок из-за выпуска конкурента принадлежащей ему соцсети.
* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
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