Российские военные пошли в контратаку у села Пятихатки в Запорожской области

ВС РФ пошли в контратаку в районе села Пятихатки Запорожской области. Российские войска уничтожают противника как при помощи миномётного огня, так и артиллерии. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, подчеркнув, что активные боевые действия продолжаются на Васильевском направлении.

"Наши ребята, отбив атаку противника на посёлок Жеребянки, пошли в контратаку и уничтожают противника как при помощи миномётного огня, так и артиллерии, выдавливая с окраин северной части населённого пункта Пятихатки оставшуюся группу ВСУ в количестве примерно 60–70 боевиков", — приводит его слова РИА "Новости".

Как уточнил Рогов, отбросить украинские войска от села Пятихатки, которое остаётся под контролем российских военных, необходимо, так как из этих позиций противник пытается захватить посёлок Жеребянки. При этом оттуда уже открывается оперативный выход на Васильевку, Энергодар и Токмак.