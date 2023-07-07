Российские военные пошли в контратаку у села Пятихатки в Запорожской области

ВС РФ пошли в контратаку в районе села Пятихатки Запорожской области. Российские войска уничтожают противника как при помощи миномётного огня, так и артиллерии. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, подчеркнув, что активные боевые действия продолжаются на Васильевском направлении.

"Наши ребята, отбив атаку противника на посёлок Жеребянки, пошли в контратаку и уничтожают противника как при помощи миномётного огня, так и артиллерии", — приводит его слова РИА "Новости".

Как уточнил Рогов, Армия РФ выдавливает с окраин северной части села Пятихатки оставшуюся группу ВСУ в количестве около 60-70 человек. Также он добавил, что отбросить украинские войска от этого населённого пункта, которое остаётся под контролем российских военных, необходимо, так как из этих позиций противник пытается захватить посёлок Жеребянки. При этом оттуда уже открывается оперативный выход на Васильевку, Энергодар и Токмак.