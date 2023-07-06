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6 июля, 06:05
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Рогов допустил скорый ввод контингента НАТО на Украину

Рогов допустил ввод контингента НАТО на Украину после саммита в Вильнюсе

Ограниченный контингент стран НАТО могут ввести на Украину по итогам саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Саммит военного блока состоится 11–12 июля. Рогов отметил, что в планах лидера Незалежной Владимира Зеленского есть вариант устроить ядерную провокацию в стране, чтобы добиться ввода войск НАТО из Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

"Это будет легализация оккупации в формате обеспечения ядерной безопасности на подконтрольной режиму Зеленского территории", — подчеркнул Рогов.

В Белом доме напомнили Киеву об условиях, необходимых для членства в НАТО

В Белом доме напомнили Киеву об условиях, необходимых для членства в НАТО

По его словам, власти Украины активно обсуждают данную формулу. Он также уточнил, что в Польше интересуются областями на Западной Украине — не только Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областями, но и другими территориями.

Напомним, Киев рассчитывает получить алгоритм для вступления в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. При этом единого мнения в военном блоке по этому поводу нет: там советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому не торопиться с этим, хотя премьер Эстонии Кая Каллас пообещала некий "сюрприз", касающийся членства Киева в Североатлантическом альянсе.

Названа дата первого заседания Совета Украина – НАТО, которое Киеву всучили вместо членства в альянсе

Названа дата первого заседания Совета Украина – НАТО, которое Киеву всучили вместо членства в альянсе

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Unsplash

Иван Косицын
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