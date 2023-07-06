Ограниченный контингент стран НАТО могут ввести на Украину по итогам саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Саммит военного блока состоится 11–12 июля. Рогов отметил, что в планах лидера Незалежной Владимира Зеленского есть вариант устроить ядерную провокацию в стране, чтобы добиться ввода войск НАТО из Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

"Это будет легализация оккупации в формате обеспечения ядерной безопасности на подконтрольной режиму Зеленского территории", — подчеркнул Рогов.

По его словам, власти Украины активно обсуждают данную формулу. Он также уточнил, что в Польше интересуются областями на Западной Украине — не только Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областями, но и другими территориями.