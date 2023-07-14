День хаоса и беспорядка, взятия Бастилии, Летние Кузьминки: Праздники и приметы 14 июля В пятницу, 14 июля, отмечаются два вкусных праздника, и среди россиян наверняка найдётся немало поклонников у каждого из них. А ещё сегодня неформальный праздник, который призван отвлечь нас от ежедневного стремления к упорядоченности и контролю. 13 июля, 21:01 14 июля 2023 года отмечается День хаоса и беспорядка. Фото © Freepik

День хаоса и беспорядка

Сегодня, 14 июля 2023 года, отмечается такой малоизвестный в России праздник, как День хаоса и беспорядка. В англоязычной среде, откуда пришёл, он называется День пандемониума (Pandemonium Day). Вот несколько фактов о нём: праздник международный, неофициальный;

отмечается ежегодно 14 июля, дата не смещается;

задуман как день освобождения от попыток достичь упорядоченности во всём.

Слово "пандемониум", которым этот праздник назван в английском варианте, впервые было упомянуто в XVII веке. Оно обозначает место сборища демонов, тёмных сил. Однако в сегодняшнем контексте пандемониум означает лишь хаос, беспорядок, непредсказуемость. Очевидно, инициаторы этого праздника считали, что в нашей жизни слишком много порядка, организованности, контроля — и на один день можно дать себе волю, отойти от духоты слишком предсказуемой жизни.

Как же отмечать День хаоса и беспорядка? Начать можно с мысли, что хаос — это зачастую огромный потенциал развития, творчества. Например, можно организовать незапланированную вечеринку — и на ней познакомиться с новыми людьми. Ещё можно отправиться в мини-путешествие, вопреки жёсткому графику. Приветствуется любая спонтанность, способная открыть что-то новое и подарить новые эмоции.

День взятия Бастилии

14 июля 2023 года отмечается День взятия Бастилии. Фото © Wikipedia / ninara

В пятницу, 14 июля, во Франции отмечают национальный праздник. В России мы его по традиции называем Днём взятия Бастилии. Рассказываем о нём: самый важный государственный праздник во Франции;

отмечается ежегодно 14 июля, дата не смещается;

во Франции является выходным днём;

посвящён годовщине взятия штурмом крепости-тюрьмы Бастилия в 1789 году;

по всей стране проходят масштабные праздничные мероприятия, народные гуляния.

Взятие тюрьмы-крепости Бастилии 14 июля 1789 года было одним из центральных эпизодов Великой французской революции. Там долгое время содержали политических заключённых. Эта тюрьма стала символом всевластия королей, и революция, в ходе которой её взяли, в корне изменила облик страны.

Как день взятия Бастилии вспоминают в культовом советском фильме "Любовь и голуби"

В наши дни во Франции в национальный праздник проводится военный парад на Елисейских Полях, в центре Парижа собираются сотни тысяч человек. Программа празднований начинается ещё с 13 июля, чтобы французы смогли отметить этот день сначала по месту жительства, а затем отправиться в ближайший крупный город. Во многих коммунах организуются народные гулянья — балы. Широко известен французский бал пожарных, который стал уже вековой традицией. В этом году празднества в стране будут проходить при повышенных мерах безопасности из-за недавних жёстко подавляемых беспорядков. Так, во Франции на два дня запретят продажу фейерверков гражданам.

День осведомлённости об акулах

14 июля — День осведомлённости об акулах. Видео © YouTube / Приморский океанариум

Также в пятницу, 14 июля, отмечается День осведомлённости об акулах (Shark Awareness Day), о котором также мало знают в России. Вот что это за день: отмечается ежегодно 14 июля, дата фиксированная;

день международный, неофициальный;

придуман для продвижения идеи защиты акул;

в этот день проводятся различные экологические акции.

День осведомлённости об акулах ещё называют Днём знаний об акулах. Несмотря на то что некоторые из них — это свирепые хищники, это событие посвящено не предупреждениям об их опасности. Как раз наоборот: акулы больше страдают от людей, чем мы от них. Численность этих хрящевых рыб сокращается.

Разные виды акул. Фото © Wikipedia / LittleJerry

Акулы очень неоднородны. Наряду с видами-малышами длиной всего в пару десятков сантиметров, есть огромные китовые акулы — самые большие в мире рыбы длиной в 20 метров, то есть размером с автобус. Всего на земле около полутысячи видов акул — и четверть из них уже признаны вымирающими из-за промысловой деятельности человека. Прожив около 400 миллионов лет, теперь акулы столкнулись с крайне опасным хищником — с нами. Впрочем, на фоне всего этого недооценивать некоторые виды акул, их опасность в море также не стоит. Самой опасной считается белая акула (кстати, тоже вымирающая), которая может быть размером до пяти метров.

День смородины

14 июля отмечается День смородины. Фото © Freepik / stockking

На 14 июля в России выпадает очень вкусный и полезный праздник — День смородины. Эта ягода настолько покорила садоводов своими свойствами, что у неё теперь есть своя дата. Этот день: международный, неофициальный;

отмечается каждый год 14 июля, дата не смещается;

можно назвать праздником садоводов, которые выращивают разные виды смородины.

Истоки Дня смородины, очевидно, настолько глубоко уходят в прошлое, что их теперь уже не найти. Сама эта ягода возделывается человеком ещё с древности. Она очень распространённая в природе: в нашей стране растёт и в Сибири, и на Кавказе, и в европейской части России. У смородины почти 190 видов, найти её можно кроме Евразии также в Северной Америке. Считается, что в русском языке своё название смородина получила от глагола "смородить", то есть иметь сильный запах.

Чёрная смородина содержит большое количество витамина С. Его суточная доза содержится всего в 20 граммах этой ягоды. Её можно есть для профилактики простудных и сердечно-сосудистых заболеваний. Даже в некоторые лекарственные препараты добавляют экстракт чёрной смородины для снятия авитаминоза и жара во время лихорадки. Не менее полезны и вкусны и другие сорта смородины, а она бывает ещё, например красная и белая. Сегодня, в День смородины, можно поздравлять как выращивающих её садоводов, так и просто любителей этой ягоды. Которая, кстати, как раз к этому времени года уже поспевает.

Всемирный день жареного мяса

Жарка кебабов на мангале. Фото © Wikipedia / Shahram Sharif

14 июля 2023 года можно отметить ещё один вкусный праздник, в том числе и в России, потому что он международный. Речь о Всемирном дне жареного мяса, который ещё называют Всемирный днём кебаба (World Kebab Day). Это: неофициальный международный праздник;

отмечается каждый год во вторую пятницу июля;

в 2023 году выпадет на 14 июля;

в этот день кафе и рестораны устраивают акции, проводятся конкурсы поваров.

Судя по упоминанию кебаба в одном из названий Всемирного дня жареного мяса, появился он где-то на Кавказе, на Ближнем Востоке или в Центральной Азии. Дело в том, что именно у проживающих в этих регионах есть в национальных кухнях разные варианты кебаба.

Большинству россиян же Всемирный день жареного мяса будет привычнее отметить жаркой шашлыков. Тем более что 14 июля этого года — пятница и такому любимому многими времяпрепровождению можно посвятить праздничный вечер.

Именинники 14 июля

14 июля именины у российского актёра Петра Красилова. Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Сегодня, 14 июля 2023 года, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Православные: Ангелина

Дамиан (Демьян)

Кузьма

Пётр. Католические: Камилл. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Приметы 14 июля

Летние Кузьминки

Православная церковь 14 июля чтит память братьев Косму и Дамиана. Они родились в Риме в семье язычника и христианки. Когда их отец умер, воспитанием занялась мать. Согласно преданию, братья стали умелыми лекарями, всю жизнь помогали людям. При этом Косма и Дамиан лечили бесплатно, за что их стали называть бессребрениками. В этот день молятся Косме и Дамиану об избавлении от болезней. Святые братья с давних пор считаются покровителями лекарей.

В народе же в этот день, 14 июля, отмечали Летние Кузьминки, который ещё называли Бабий праздник. Женщинам в эту дату тяжело работать запрещалось. Они отдыхали, встречались с подругами и родственницами. Для угощения готовили сборную кашу, на стол кроме неё разрешалось ставить только фрукты, ягоды и овощи. Ещё на Летние Кузьминки было принято просить прощения друг у друга до захода солнца. Для новых начинаний день считался неблагоприятным. А вот рождённым в этот день сулили долгую жизнь.

Приметы на Летние Кузьминки

В ночь на Кузьминки звёзды яркие — днём быть сильному дождю.

Мало облаков — жди жаркую погоду и засуху.

Кричат сороки — к затяжному зною.

Авторы Вадим Андреев