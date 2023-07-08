Тело строителя разорвало на части после падения с 17 этажа в Москве

В Москве строитель упал с 17 этажа. Как пишет телеграм-канал SHOT, из-за тяжелейших травм мужчина погиб на месте.

Трагедия произошла на объекте в районе Марьина Роща. Рабочий упал в котлован возле здания. От удара его тело буквально разорвало на части. Экстренные службы работают на месте. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно.