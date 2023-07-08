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8 июля, 08:48

Тело строителя разорвало на части после падения с 17 этажа в Москве

SHOT: В Москве строитель погиб после падения с высоты 17 этажа

В Москве строитель упал с 17 этажа. Как пишет телеграм-канал SHOT, из-за тяжелейших травм мужчина погиб на месте.

Трагедия произошла на объекте в районе Марьина Роща. Рабочий упал в котлован возле здания. От удара его тело буквально разорвало на части. Экстренные службы работают на месте. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно.

В Приморье рабочий погиб, упав в прокатный станок

В Приморье рабочий погиб, упав в прокатный станок

Ранее Лайф рассказывал, что на Пхукете россиянин в неадекватном состоянии забрался на крышу храмового комплекса Ват Чалонг, просидел там несколько часов, а когда спасатели попытались снять его оттуда — упал. Спустя некоторое время мужчина скончался.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
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