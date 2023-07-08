Туристы возмутились "загорающим" мусором на центральном пляже села под Туапсе
Появилось видео с замусоренным центральным пляжем села Ольгинка под Туапсе
В селе Ольгинка под Туапсе на пляже вместо отдыхающих людей лежат кучи мусора. Об этом пишет SHOT и публикует видео.
Мусор на центральном муниципальном пляже Ольгинки под Туапсе. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах можно увидеть пребывающие в плачевном состоянии беседки для отдыхающих. По словам автора видео, они сдаются аренду по приличным ценам. Уточняется, что видео снято на центральном муниципальном пляже Ольгинки.
Ранее Лайф публиковал видео с пляжа Анапы, где скопилось огромное количество людей. Превращение пляжа в "человейник" не мешает отдыхающим получать удовольствие. При этом власти города опровергают информацию о нехватке мест на городских пляжах и заявляют, что проблем с размещением у туристов нет.
Telegram / SHOT