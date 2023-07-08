Врач назвал опасные причины ночных спазмов в ногах
Врач Авакян: Частые ночные судороги могут говорить о болезнях щитовидной железы
Неприятные спазмы в ногах по ночам могут появиться на фоне занятий в спортзале — в таком случае повода для беспокойства нет. Но если судороги мучают без явных на то причин, следует обратиться к врачу. Об этом рассказал в беседе с "Газетой.ru" хирург-флеболог первой профессиональной сети салонов "Ортека" Армен Авакян.
"Судороги могут беспокоить человека, если развивается варикозная болезнь. При застое крови в нижних конечностях мышцы могут непроизвольно сокращаться, чтобы привести кровь в движение. Помимо судорог о развитии варикозной болезни сигнализируют отёки в ногах к вечеру, ощущение тяжести и усталости даже при минимальных нагрузках", — сказал Авакян.
Также к ночным судорогам может привести плоскостопие. Когда свод стопы уплощается, нагрузка на нижние конечности и весь опорно-двигательный аппарат распределяется неправильно. Это приводит к нарушенной работе мышц и к спазмам.
Причинами судорог могут быть и заболевания щитовидной железы, почек, сахарный диабет, гипертония, а также нехватка кальция, калия и магния. Чтобы снизить риск недуга, в течение дня организму нужно давать достаточно витаминов, микроэлементов и воды, советует хирург.
Флеболог также рекомендует носить туфли с каблуком не выше четырёх сантиметров и широкой передней частью, а в обувь вложить ортопедические стельки. Для профилактики варикоза можно подобрать компрессионный трикотаж, добавил Авакян. А для нормальной циркуляции крови рекомендуется больше гулять или хотя бы делать небольшую зарядку.
Снять резкую боль при ночных судорогах поможет массаж спазмированной мышцы и холодное полотенце. При спазме необходимо сесть в кровати, выпрямить ноги и потянуть на себя носок — так мышцы напрягутся и кровоток увеличится.
Ранее флеболог Хачатур Кургинян напомнил, что сидячая и стоячая работа повышает риск развития варикоза, а у кого варикоз уже есть — риск возникновения тромбоза. Другими тремя причинами развития варикозного расширения вен специалист назвал статические нарушения стопы, такие как плоскостопие и вальгусная деформация, наследственность и избыточную массу тела.
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