Врач назвал опасные причины ночных спазмов в ногах

Неприятные спазмы в ногах по ночам могут появиться на фоне занятий в спортзале — в таком случае повода для беспокойства нет. Но если судороги мучают без явных на то причин, следует обратиться к врачу. Об этом рассказал в беседе с "Газетой.ru" хирург-флеболог первой профессиональной сети салонов "Ортека" Армен Авакян.

"Судороги могут беспокоить человека, если развивается варикозная болезнь. При застое крови в нижних конечностях мышцы могут непроизвольно сокращаться, чтобы привести кровь в движение. Помимо судорог о развитии варикозной болезни сигнализируют отёки в ногах к вечеру, ощущение тяжести и усталости даже при минимальных нагрузках", — сказал Авакян.

Также к ночным судорогам может привести плоскостопие. Когда свод стопы уплощается, нагрузка на нижние конечности и весь опорно-двигательный аппарат распределяется неправильно. Это приводит к нарушенной работе мышц и к спазмам.

Причинами судорог могут быть и заболевания щитовидной железы, почек, сахарный диабет, гипертония, а также нехватка кальция, калия и магния. Чтобы снизить риск недуга, в течение дня организму нужно давать достаточно витаминов, микроэлементов и воды, советует хирург.

Флеболог также рекомендует носить туфли с каблуком не выше четырёх сантиметров и широкой передней частью, а в обувь вложить ортопедические стельки. Для профилактики варикоза можно подобрать компрессионный трикотаж, добавил Авакян. А для нормальной циркуляции крови рекомендуется больше гулять или хотя бы делать небольшую зарядку.

Снять резкую боль при ночных судорогах поможет массаж спазмированной мышцы и холодное полотенце. При спазме необходимо сесть в кровати, выпрямить ноги и потянуть на себя носок — так мышцы напрягутся и кровоток увеличится.