Жители Тбилиси разнесли гей-парад, обратив в бегство его участников

В Тбилиси сторонники консервативного движения сорвали проведение ЛГБТ-фестиваля Tbilisi Pride у Лисьего озера. Как сообщили организаторы мероприятия, "сотрудники правоохранительных органов не сумели обеспечить охрану" и, по их мнению, могут быть в сговоре с нападавшими.

Кадры прорыва противников гей-фестиваля в Тбилиси. Видео © Telegram / "Николай Левшиц - channel in Georgia / Грузия"

Сами консерваторы кричат, что "нужно всё вокруг уничтожать и ломать", пытаются сломать сцену, а также сжигают радужные флаги и ЛГБТ-символику. Несколько из них были задержаны. Участников фестиваля эвакуировали на автобусах незадолго до прорыва толпы к площадке.