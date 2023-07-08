Жители Тбилиси разнесли гей-парад, обратив в бегство его участников
В Тбилиси сторонники консервативного движения сорвали ЛГБТ-парад
В Тбилиси сторонники консервативного движения сорвали проведение ЛГБТ-фестиваля Tbilisi Pride у Лисьего озера. Как сообщили организаторы мероприятия, "сотрудники правоохранительных органов не сумели обеспечить охрану" и, по их мнению, могут быть в сговоре с нападавшими.
Кадры прорыва противников гей-фестиваля в Тбилиси. Видео © Telegram / "Николай Левшиц - channel in Georgia / Грузия"
Сами консерваторы кричат, что "нужно всё вокруг уничтожать и ломать", пытаются сломать сцену, а также сжигают радужные флаги и ЛГБТ-символику. Несколько из них были задержаны. Участников фестиваля эвакуировали на автобусах незадолго до прорыва толпы к площадке.
Напомним, в прошлый раз Tbilisi Pride спровоцировал беспорядки в 2021 году. Тогда тысячи сторонников традиционных ценностей с утра начли собираться в центре Тбилиси, после чего направились к парламенту. Уже там наиболее агрессивные представители толпы начали нападать на журналистов, из-за чего пострадали более 50 представителей СМИ. Тогда в Госдепе призвали Грузию наказать применивших насилие участников акции.
Telegram / "Николай Левшиц - channel in Georgia / Грузия"