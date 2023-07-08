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8 июля, 13:57

В России не исключили поставок американцами на Украину "уничтоженного" химоружия

"360": Запасы химоружия США могут применить на Украине

Американские запасы химического оружия могут применить на Украине. О такой вероятности заявил автор телеграм-канала "Голос Мордора", несмотря на сообщения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об уничтожении всех заявленных в мире запасов химоружия.

"Настораживает факт того, что далеко не всё химическое оружие может быть уничтожено в США. Там не было никаких инспекций и показывали только то, что можно показывать", — приводит его слова телеканал "360".

Эксперт уверен, что и на этот раз американские власти не отступили от своей изуверской логики и обязательно что-нибудь припрятали. Он не исключил, что речь может идти о веществе VX, фосфорорганике нервно-паралитического действия, которое представляет собой страшное оружие.

"Больше всего напрягает тот факт, что это оружие вполне может оказаться на Украине. Я уверен, что боевую химию США уже поставляют украинцам, но это нелетальные вещества. Слезоточивые газы и прочее — то, что не запрещено всякими страшными международными конвенциями. Хотя… Уже понятно, что эти конвенции не работают", — подчеркнул автор телеграм-канала.

По его словам, даже если украинская сторона и применит какое-либо смертельное химоружие, ОЗХО, скорее всего, никак не отреагирует и закроет глаза на инцидент. При этом западные СМИ в это время назовут происходящее фейком и будут утверждать о невиновности Киева, возлагая вину на Москву.

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Напомним, сегодня гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас сделал заявление об оставшемся в мире химическом оружии. Уточнялось, что все запасы были уничтожены. Ликвидацию подтвердил даже американский лидер Джо Байден.

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Shutterstock

Николь Вербер
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