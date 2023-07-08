Украинские фехтовальщики не будут соревноваться с россиянами на ЧМ в Милане

Сборная Украины не примет участия в личных дисциплинах чемпионата мира – 2023 по фехтованию, где будут представлены российские и белорусские спортсмены. Об этом изданию "Суспiльне спорт" сообщил президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев.

По его словам, украинская сборная полностью пропустит женский турнир, а мужчины смогут выступить в соревнованиях по фехтованию на рапирах и саблях. Помимо этого, украинцы без ограничений примут участие в командных дисциплинах, к которым россиян и белорусов не допустили.

Чемпионат мира по фехтованию пройдёт с 22 по 30 июля в Милане. В нём должны принять участие семеро спортсменов из России: Вадим Анохин, Анна Смирнова, Лейла Пириева, Яна Бекмурзова, Полина Хаертдинова, Артём Саркисян и Алёна Лисина. Все они выступят в индивидуальных зачётах под нейтральным флагом.