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8 июля, 16:16

Украинские фехтовальщики не будут соревноваться с россиянами на ЧМ в Милане

Сборная Украины не примет участия в личных дисциплинах чемпионата мира – 2023 по фехтованию, где будут представлены российские и белорусские спортсмены. Об этом изданию "Суспiльне спорт" сообщил президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев.

По его словам, украинская сборная полностью пропустит женский турнир, а мужчины смогут выступить в соревнованиях по фехтованию на рапирах и саблях. Помимо этого, украинцы без ограничений примут участие в командных дисциплинах, к которым россиян и белорусов не допустили.

Чемпионат мира по фехтованию пройдёт с 22 по 30 июля в Милане. В нём должны принять участие семеро спортсменов из России: Вадим Анохин, Анна Смирнова, Лейла Пириева, Яна Бекмурзова, Полина Хаертдинова, Артём Саркисян и Алёна Лисина. Все они выступят в индивидуальных зачётах под нейтральным флагом.

Глава МОК осудил решение Киева запретить украинцам соревноваться с россиянами

Глава МОК осудил решение Киева запретить украинцам соревноваться с россиянами

Ранее Лайф писал, что Международная федерация фехтования не допустила Софию Позднякову, Софью Великую, Яну Егорян, Елену Никитину, Камиля Ибрагимова, Вениамина Решетникова и других российских спортсменов до международных соревнований. Причиной называются рекомендации Международного олимпийского комитета.

Обложка ©

Getty Images / Devin Manky

Юрий Лысенко
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