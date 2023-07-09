В Крыму решили привлечь Зеленского к ответственности за теракты и диверсии

В Крыму хотят привлечь украинского президента Владимира Зеленского к ответственности за теракты и диверсии, совершённые на полуострове. Об этом заявил спикер регионального парламента Владимир Константинов.

"Зеленский и его команда наркоманов-нацистов — это новая история, новые преступления. Здесь, помимо нанесённого нам материального ущерба, мы будем делать акцент на совершённые ими террористические акты против Крыма, убийства, совершённые ими в Крыму", — приводит его слова РИА "Новости".

Константинов уточнил, что прежде всего речь идёт о направляющихся на полуостров беспилотниках и дронах, диверсионно-разведывательных группах, а также о подрывах и диверсиях на железнодорожных путях. По его словам, все причастные к преступлениям во главе с самим Зеленским должны быть наказаны.