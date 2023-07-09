В Совфеде указали на террористическую сущность Киева после шокирующего хвастовства
Джабаров отметил террористическую сущность Украины после слов про Крымский мост
Гордясь организацией теракта на Крымском мосту осенью прошлого года, Украина официально подтверждает свою террористическую сущность. Об этом заявил в своём телеграме первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Крым не находится в зоне проведения СВО. Поэтому, заявляя о своём авторстве в проведении теракта на Крымском мосту, Украина официально подтверждает террористическую сущность своего государства", — написал сенатор.
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что сегодня Киев "празднует 273 дня" с момента нанесения первого удара по Крымскому мосту. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя признание Маляр, отметила, что теперь украинский террористический режим угрожает и странам НАТО.
t.me / Марат Хуснуллин