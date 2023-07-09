ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 июля 2023, 12:59
37200

В Совфеде указали на террористическую сущность Киева после шокирующего хвастовства

Джабаров отметил террористическую сущность Украины после слов про Крымский мост

Гордясь организацией теракта на Крымском мосту осенью прошлого года, Украина официально подтверждает свою террористическую сущность. Об этом заявил в своём телеграме первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Крым не находится в зоне проведения СВО. Поэтому, заявляя о своём авторстве в проведении теракта на Крымском мосту, Украина официально подтверждает террористическую сущность своего государства", — написал сенатор.

В Крыму решили привлечь Зеленского к ответственности за теракты и диверсии
В Крыму решили привлечь Зеленского к ответственности за теракты и диверсии

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что сегодня Киев "празднует 273 дня" с момента нанесения первого удара по Крымскому мосту. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя признание Маляр, отметила, что теперь украинский террористический режим угрожает и странам НАТО.

BannerImage

t.me / Марат Хуснуллин

Ирина Фальке
  • Новости
  • Совет Федерации
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar