В Совфеде указали на террористическую сущность Киева после шокирующего хвастовства

Гордясь организацией теракта на Крымском мосту осенью прошлого года, Украина официально подтверждает свою террористическую сущность. Об этом заявил в своём телеграме первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Крым не находится в зоне проведения СВО. Поэтому, заявляя о своём авторстве в проведении теракта на Крымском мосту, Украина официально подтверждает террористическую сущность своего государства", — написал сенатор.