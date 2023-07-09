На Украине ещё раз подтвердили, что Киев ответственен за теракт на Крымском мосту
Замглавы обороны Украины Маляр признала, что удар по Крымскому мосту нанёс Киев
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что именно Киев ответственен за теракт на Крымском мосту осенью 2022 года. Об этом она написала в телеграм-канале.
"273 дня, как [мы] нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику", — говорится в записи.
Напомним, теракт на Крымском мосту случился 8 октября 2022 года. На дорожном полотне произошёл подрыв грузовика, в результате чего разрушилось два автомобильных пролёта. Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины. А по словам главы СК РФ, следователи подтвердили причастность Киева к теракту. Также российские силовики назвали организатора взрыва: им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.
t.me / Марат Хуснуллин