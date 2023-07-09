"Террористический режим": В МИД отреагировали на признание Киева в подрыве Крымского моста

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала признание замминистра обороны Украины Анны Маляр в том, что Киев ответственен за теракт на Крымском мосту. По словам российского дипломата, теперь украинский террористический режим угрожает странам НАТО.

"Террористический режим. Сейчас они приступили к плану по "собственному спасению" — планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС. Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание", — написала Захарова в своём телеграм-канале.