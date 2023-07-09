"Террористический режим": В МИД отреагировали на признание Киева в подрыве Крымского моста
Захарова — о заявлении Маляр об ударе по Крымскому мосту: Террористический режим
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала признание замминистра обороны Украины Анны Маляр в том, что Киев ответственен за теракт на Крымском мосту. По словам российского дипломата, теперь украинский террористический режим угрожает странам НАТО.
"Террористический режим. Сейчас они приступили к плану по "собственному спасению" — планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС. Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Представитель МИД отметила, что в зоне поражения при ЧП на ЗАЭС окажется подавляющее большинство членов Североатлантического альянса.
Напомним, ранее замглавы обороны Украины Маляр признала, что удар по Крымскому мосту нанёс Киев, "чтобы нарушить россиянам логистику". Теракт на Крымском мосту произошёл в октябре прошлого года. На дорожном полотне взорвался грузовик, в результате чего разрушились два автомобильных пролёта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются украинские спецслужбы. Глава СК РФ Александр Бастрыкин отметил, что следователи подтвердили причастность Киева к теракту. Также российские силовики назвали организатора взрыва, коим оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.
ТАСС / Валерий Шарифулин