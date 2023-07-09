Лавров обсудил с главой МИД Турции Фиданом возвращение главарей "Азова" Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением главарей террористического батальон "Азов"* из Стамбула в Киев. Об этом сообщает МИД РФ.

"Стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением "главарей Азова" из Стамбула в Киев", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства.

Отмечается, что Лавров обратил внимание Фидана на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Такие шаги могут привести только к негативным последствиям, подчеркнул российский министр. Главы МИД двух стран подтвердили необходимость сохранять и укреплять доверительный характер отношений между Москвой и Анкарой на основе принципиальных договорённостей президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Также Лавров и Фидан затронули тему перспектив дальнейшего взаимодействия по вопросам обеспечения глобальной продовольственной безопасности в условиях неспособности Запада предпринять шаги для реализации зерновой сделки. Кроме того, министры обсудили график предстоящих контактов.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова" и опубликовал видео с ними. За день до этого он провёл переговоры с Эрдоганом. В Кремле назвали передачу боевиков Киеву нарушением договорённостей как со стороны украинских властей, так и турецких. По соглашению азовцы должны были находиться в Турции до окончания конфликта. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение главарей "Азова" связано с провалом контрнаступления ВСУ.