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Регион
Опубликовано 9 июля 2023, 19:23

Ферстаппен выиграл Гран-при Великобритании "Формулы-1"

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Фото © Shutterstock

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Фото © Shutterstock

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл гонку на 10-м этапе чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Великобритании. Эта победа стала для него шестой подряд и восьмой в текущем сезоне "Формулы-1".

Второе место досталось гонщику "Макларена" Ландо Норрису, третье — Льюису Хэмилтону из "Мерседеса". Следующий этап Гран-при пройдёт в Венгрии с 21 по 23 июля.

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"
Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"

Ранее сообщалось, что звезда фильма "Дэдпул" Райан Рейнольдс, а также его коллеги Роб Макэлхенни и Майкл Б. Джордан купили 24-процентную долю в гоночной команде "Альпин", выступающей в "Формуле-1".

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Андрей Бражников
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