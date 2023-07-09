Ферстаппен выиграл Гран-при Великобритании "Формулы-1"
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Фото © Shutterstock
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл гонку на 10-м этапе чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Великобритании. Эта победа стала для него шестой подряд и восьмой в текущем сезоне "Формулы-1".
Второе место досталось гонщику "Макларена" Ландо Норрису, третье — Льюису Хэмилтону из "Мерседеса". Следующий этап Гран-при пройдёт в Венгрии с 21 по 23 июля.
Ранее сообщалось, что звезда фильма "Дэдпул" Райан Рейнольдс, а также его коллеги Роб Макэлхенни и Майкл Б. Джордан купили 24-процентную долю в гоночной команде "Альпин", выступающей в "Формуле-1".