Ферстаппен выиграл Гран-при Великобритании "Формулы-1"

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл гонку на 10-м этапе чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Великобритании. Эта победа стала для него шестой подряд и восьмой в текущем сезоне "Формулы-1".

Второе место досталось гонщику "Макларена" Ландо Норрису, третье — Льюису Хэмилтону из "Мерседеса". Следующий этап Гран-при пройдёт в Венгрии с 21 по 23 июля.