Брэд Питт принял участие в съёмках нового фильма во время Гран-при "Формулы-1"

Американский актёр и обладатель премии "Оскар" Брэд Питт принял участие в съёмках нового фильма "Вершина" перед стартом 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Великобритании. Об этом пишет Sky Sports.

Питт появился 9 июля на автодроме "Сильверстоун" в гоночной форме "Мерседеса" в окружении настоящих спортсменов. Также актёр вместе с режиссёром Джозефом Косински посетил брифинг пилотов перед Гран-при Великобритании.

"Я думаю, что это один из тех случаев, когда вы впервые видите мировую суперзвезду, это довольно сюрреалистично. Он шутил и хорошо проводил время, и на самом деле был просто одним из простых ребят. Я был так взволнован, увидев, как снимают фильм", — приводит издание слова пилота команды "Мерседес" Джорджа Расселла.

Гонщик "Феррари" Шарль Леклер отметил, что не ожидал увидеть Питта на брифинге гонщиков. По словам пилота, актёр даже вкратце поделился сюжетом фильма, выхода которого он теперь с нетерпением ждёт.

По сюжету фильма ветеран автогонок Хейс возвращается в "Формулу-1" через 30 лет после окончания карьеры в команду под названием "Вершина", которая испытывает серьёзные трудности, чтобы стать наставником для импульсивного молодого талантливого гонщика. Питт готовился к съёмкам несколько месяцев, тренируясь пилотировать на высокой скорости модернизированный автомобиль серии "Формула-2".