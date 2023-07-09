"Зенит" по пенальти победил "Фенербахче" в предсезонном турнире в Петербурге

Футбольный "Зенит" одержал победу над стамбульским "Фенербахче" в третьем матче предсезонного международного футбольного турнира в Санкт-Петербурге. Основное время матча завершилось без забитых мячей, а в серии пенальти точнее были хозяева (4:3).

На 25-й минуте встречи полузащитник петербуржцев Клаудиньо был заменён из-за травмы.

Турнир, в котором также принимают участие азербайджанский "Нефтчи" и сербская "Црвена Звезда", завершится 15 июля. В этот же день "Зенит" в Казани начнёт сезон матчем с ЦСКА за Суперкубок России.