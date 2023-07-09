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9 июля, 19:50

"Зенит" по пенальти победил "Фенербахче" в предсезонном турнире в Петербурге

Футбольный "Зенит" одержал победу над стамбульским "Фенербахче" в третьем матче предсезонного международного футбольного турнира в Санкт-Петербурге. Основное время матча завершилось без забитых мячей, а в серии пенальти точнее были хозяева (4:3).

На 25-й минуте встречи полузащитник петербуржцев Клаудиньо был заменён из-за травмы.

"Зенит" проиграл "Црвене Звезде" на международном турнире в Санкт-Петербурге

"Зенит" проиграл "Црвене Звезде" на международном турнире в Санкт-Петербурге

Турнир, в котором также принимают участие азербайджанский "Нефтчи" и сербская "Црвена Звезда", завершится 15 июля. В этот же день "Зенит" в Казани начнёт сезон матчем с ЦСКА за Суперкубок России.

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак подтвердил ведение переговоров с бывшим игроком московского ЦСКА Марио Фернандесом. По его словам, пока о переходе игрока говорить рано. По данным СМИ, Фернандес намерен подписать контракт с "Зенитом" сроком на два года с зарплатой два с половиной миллиона евро за сезон.

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t.me / Футбольный клуб "Зенит"

Артур Лапсаков
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