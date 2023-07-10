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10 июля, 06:34

Названы сроки начала серийного производства Arsenal Aurus

ФГУП "НАМИ": Производство серийной партии Arsenal Aurus начнётся в 2024 году

<p>Микроавтобус Aurus Arsenal кортежа президента РФ Владимира Путина в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Микроавтобус Aurus Arsenal кортежа президента РФ Владимира Путина в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Производство небольшой партии минивэнов Arsenal бренда автомобилей представительского и высшего класса Aurus планируется начать уже в следующем году. Об этом сообщил гендиректор ФГУП "НАМИ" Фёдор Назаров на XIII международной промышленной выставке "Иннопром-2023".

"В 2024 году небольшая серия планируется", — сказал он в беседе ТАСС.

Напомним, в настоящее время производятся полноприводные седаны класса люкс Aurus Senat и внедорожники Komendant. При этом планируется, что бренд объединит несколько моделей. Так, помимо двух авто в линейку войдут минивэн Arsenal и лимузин Aurus Senat Long. Кроме того, компания намерена начать производство мотоцикла Merlon, который был представлен на ПМЭФ и сильно понравился врио главы ДНР Денису Пушилину.

Кстати, Aurus Komendant также был показан на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он появился в экспозиции Музея гаража особого назначения и не остался незамеченным. Судя по кадрам, которые публиковал Лайф, внедорожник представительского класса выглядит действительно солидно как внутри, так и снаружи.

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Николь Вербер
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