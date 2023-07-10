Названы сроки начала серийного производства Arsenal Aurus

Производство небольшой партии минивэнов Arsenal бренда автомобилей представительского и высшего класса Aurus планируется начать уже в следующем году. Об этом сообщил гендиректор ФГУП "НАМИ" Фёдор Назаров на XIII международной промышленной выставке "Иннопром-2023".

"В 2024 году небольшая серия планируется", — сказал он в беседе ТАСС.

Напомним, в настоящее время производятся полноприводные седаны класса люкс Aurus Senat и внедорожники Komendant. При этом планируется, что бренд объединит несколько моделей. Так, помимо двух авто в линейку войдут минивэн Arsenal и лимузин Aurus Senat Long. Кроме того, компания намерена начать производство мотоцикла Merlon, который был представлен на ПМЭФ и сильно понравился врио главы ДНР Денису Пушилину.