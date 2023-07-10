У Николая Ефремова начались проблемы с лёгкими после операции

У сына Михаила Ефремова Николая начались проблемы с лёгкими после операции. Об этом сообщает Mash .

По данным телеграм-канала, хирурги диагностировали у актёра пневмоторакс и установили дренаж — вакуумную установку, которая выкачивает воздух для недопущения быстрого расправления органа и шоковой реакции. Также медики стараются откачать лишнюю жидкость, мешающую работе вентиляционной функции лёгких и газообмену при дыхании. На теле актёра обнаружено множество оставшихся после падения кровоподтёков и ссадин, он находится под бдительным наблюдением врачей.