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10 июля, 07:43

У Николая Ефремова начались проблемы с лёгкими после операции

У сына Михаила Ефремова Николая начались проблемы с лёгкими после операции. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, хирурги диагностировали у актёра пневмоторакс и установили дренаж — вакуумную установку, которая выкачивает воздух для недопущения быстрого расправления органа и шоковой реакции. Также медики стараются откачать лишнюю жидкость, мешающую работе вентиляционной функции лёгких и газообмену при дыхании. На теле актёра обнаружено множество оставшихся после падения кровоподтёков и ссадин, он находится под бдительным наблюдением врачей.

Николаю Ефремову удалили часть костей таза, которые невозможно было восстановить

Николаю Ефремову удалили часть костей таза, которые невозможно было восстановить

Напомним, Николай Ефремов 30 июня выпал из окна своей квартиры в Москве. По словам супруги артиста, он страдает алкоголизмом и состоит на учёте в ПНД. Согласно некоторым данным, в крови актёра были найдены наркотики. Прогнозы ему дают неутешительные.

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ТАСС / Артём Геодакян

Матвей Константинов
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