Николаю Ефремову удалили часть костей таза, которые невозможно было восстановить
Николай Ефремов. Обложка © kino-teatr.ru
Актёру Николаю Ефремову после падения с третьего этажа удалили часть костей таза, которые уже не получится восстановить. По данным Mash, сыну известного артиста провели пять операций, однако его состояние до сих пор оценивается как тяжёлое.
Актёр уже пришёл в себя, он в сознании, однако не ориентируется в пространстве. На всём теле у Николая кровоподтёки, ушибы и ссадины, а недавно врачи наложили ему аппараты для фиксации тела, а также удалили и срастили несколько костей таза и бёдер.
Основной диагноз — кататравма — собирательное название повреждений после падения с большой высоты. Однако, помимо этого, врачи диагностировали закрытую травму головного мозга, грудной клетки, сотрясение, ушиб лёгких, а также переломы костей таза, бедра и локтя.
"Становился другим человеком": Продюсер рассказал, как алкоголь менял выпавшего из окна сына Ефремова
Напомним, 30 июня стало известно, что Николай Ефремов выпал из окна своей московской квартиры. По словам жены актёра, он страдает алкоголизмом и состоит на учёте в ПНД. По данным некоторых СМИ, в его крови были найдены наркотики. Несмотря на то что врачи давали неутешительные прогнозы, ему всё же стало лучше.