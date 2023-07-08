Николаю Ефремову удалили часть костей таза, которые невозможно было восстановить

Актёру Николаю Ефремову после падения с третьего этажа удалили часть костей таза, которые уже не получится восстановить. По данным Mash, сыну известного артиста провели пять операций, однако его состояние до сих пор оценивается как тяжёлое.

Актёр уже пришёл в себя, он в сознании, однако не ориентируется в пространстве. На всём теле у Николая кровоподтёки, ушибы и ссадины, а недавно врачи наложили ему аппараты для фиксации тела, а также удалили и срастили несколько костей таза и бёдер.